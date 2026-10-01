پیشنهاد گروسی برای همکاری با ایران
به گزارش تابناک؛ گروسی گفت: «میتوانیم این روند را بهصورت محترمانه و با در نظر گرفتن الزامات ایران پیش ببریم.»
گروسی بدون نظر گرفتن اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل در حمله به تاسیسات هستهای ایران مدعی شد: «کار مربوط به عدم اشاعه باید ادامه یابد و این موضوعی است که اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها بر آن تاکید کردهاند.»
ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسیها از تاسیسات بمباراننشده ایران انجام شود.
تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل میکند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکانپذیر نیست و در عین حال موافقتنامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هستهای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شدهاند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.
با همه اینها و در سکوت آژانس و شخص مدیرکل، شورای حکام آژانس اخیرا با حمایت سه کشور اروپایی و آمریکا در آژانس، قطعنامهای سیاسی را برای ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که در سایه ادعاهای مطرحشده گروسی در بیانیه او در شورا درباره وضعیت فعالیتهای پادمانی آژانس در ایران و توقف دانش و اطلاعات آن انجام شد.
منبع: ایسنا