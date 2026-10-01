یوفا شماره ۷ رونالدو را به این بازیکن داد

پیراهن شماره ۷ تیم ملی پرتغال که پیش از این بر تن کریستیانو رونالدو بود، حالا به رافائل لیائو رسیده است.

به گزارش تابناک؛با خروج کریستیانو رونالدو از اردوی پرتغال، پیراهن شماره ۷ این تیم به رافائل لیائو رسید و یوفا اعلام کرد او در بازی‌های پیش‌رو با این شماره به میدان خواهد رفت.

طبق اعلام فابریتزیو رومانو، یوفا اعلام کرده است که لیائو پس از جدایی رونالدو از اردوی پرتغال، شماره ۷ را بر تن خواهد کرد.

رونالدو پس از حواشی دیدار با نروژ رفت

خروج رونالدو از اردوی تیم ملی پرتغال چند ساعت پس از برگزاری نشست خبری ژرژ ژسوس، سرمربی این تیم، و گفت‌وگوی او با پدرو پروئنسا، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، اتفاق افتاد.

این اتفاق در پی حواشی ایجادشده در جریان دیدار پرتغال مقابل نروژ رخ داد، جایی که رونالدو با وجود حضور در تمرینات گرم‌کردن، در طول مسابقه روی نیمکت ماند و فرصت بازی پیدا نکرد.

رونالدو در دو روز بعد نیز در تمرینات گروهی پرتغال شرکت نکرد و در شرایطی که حواشی درباره رابطه او با سرمربی جدید تیم افزایش یافته بود، تصمیم گرفت اردوی تیم ملی را ترک کند.

کاپیتان پرتغال در آغاز این وقفه بازی‌های ملی در دیدار برابر ولز در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، اما در نیمه دوم از زمین خارج شد. شرایط در مسابقه مقابل نروژ به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر کرد و رونالدو با وجود گرم کردن، در این دیدار به میدان نرفت.

پرتغال امروز در هفته سوم لیگ ملت‌های اروپا به مصاف دانمارک می‌رود و یکشنبه نیز در هفته چهارم این رقابت‌ها برابر نروژ قرار خواهد گرفت.

منبع: برنا