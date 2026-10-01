بازداشت یک ایرانی دوتابعیتی در پرونده فرفورد

پلیس انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد ۲۷ ساله دوتابعیتی ایرانی - انگلیسی را در ارتباط با حادثه امنیتی اخیر در پایگاه هوایی فرفورد، به اتهام آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرده است.

به گزارش تابناک؛ پلیس انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد ۲۷ ساله دوتابعیتی ایرانی - انگلیسی را در ارتباط با حادثه امنیتی اخیر در پایگاه هوایی فرفورد، به اتهام آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرده است.

پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد که این فرد در منطقه وست‌مینستر لندن و بر اساس ماده پنج قانون تروریسم ۲۰۰۶، به اتهام آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، یک مرد ۲۶ ساله تبعه انگلیس نیز در ارتباط با همین تحقیقات تحت بازجویی قرار گرفته است.

پلیس تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشت‌شده، شواهد احتمالی علیه او یا ارتباط وی با پنج نفری که پیشتر در نزدیکی پایگاه فرفورد بازداشت شده بودند، منتشر نکرده است.

پنج مرد ۲۳ تا ۲۵ ساله که یکشنبه گذشته در پی گزارش حضور سه خودروی مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بازداشت شده بودند، همگی اتباع انگلیس و ساکن لندن هستند.

این افراد ابتدا به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به ظن آماده‌سازی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند، اما یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات درباره آنها ادامه دارد.

تحقیقات پلیس تاکنون به کشف هیچ ماده منفجره‌ای در خودرو‌های مورد بررسی منجر نشده و پلیس اعلام کرده است که مقداری بنزین در محل پیدا شده است. همچنین مشخص شده که یکی از پنج فرد بازداشت‌شده اولیه، پیش از مداخله پلیس خود با نیرو‌های انتظامی تماس گرفته بود.

نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه (۸ مهر ۱۴۰۵) در گفت‌و‌گو با شبکه بی‌بی‌سی ادعا کرد که نشانه‌هایی از نقش ایران در حادثه یکشنبه گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد وجود دارد.

«اندی برنهام» بدون ارائه جزئیاتی درباره مستندات این ادعا گفت که لندن در این زمینه با مقام‌های آمریکایی در تماس نزدیک است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیشتر با رد گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط تهران با این حادثه، اعلام کرد که «گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه» درباره نقش ایران را قاطعانه رد و محکوم می‌کند.

ساعاتی پیش نیز سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به استمرار رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس به دلیل اقدامات متخلفانه متعدد علیه ملت ایران، به‌ویژه در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی و امکانات تحت صلاحیت انگلیس برای تدارک و اجرای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: «کارزار تبلیغاتی اخیر دولت انگلیس در طرح اتهام بی اساس به بهانه تلاش برای خرابکاری در پایگاه فیرفورد، به هیچ عنوان نمی‌تواند همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و دولت انگلیس باید پاسخگوی مشارکت در جنایت تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.»

پایگاه فرفورد در گلاسترشر انگلیس محل استقرار و فعالیت نیرو‌های هوایی آمریکا است و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا علیه ایران نیز برای عملیات نظامی واشنگتن مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: ایرنا