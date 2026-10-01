En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش تند انصارالله به ادعای حمله یمن به مدینه

عضو دفتر سیاسی انصارالله، ادعای حمله یمن به نیروگاه برق مدینه را رد و آن را «دروغ‌پردازی سعودی» توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۷۷
| |
462 بازدید
یمن



ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: مدینه منوره این‌بار به محور ادعای تازه عربستان تبدیل شده است؛ دشمن سعودی پس از شکست در ترویج ادعای «حمله به مکه»، مدعی حمله یمن به نیروگاه برق در مدینه شده است.

این اتهام، مستقیماً شرف و ایمان مردم ما به اسلام و مقدسات را هدف گرفته است.

تأثیر این بهتان و دروغ‌پردازی سعودی بر ملت یمن، حتی از بمباران جنگنده‌ها و کشتار کودکان و زنان ما نیز دردناک‌تر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انصارالله یمن حمله به مکه مدینه نیروگاه برق
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
محمود دولت‌آبادی در جمع شانس‌های نوبل ادبیات ۲۰۲۶/ از «کلیدر» تا کتابخانه نوبل
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکار پهپاد ۱۱ میلیون دلاری عربستان توسط یمن
چرا مصر مستقیماً وارد جنگ با انصارالله یمن نمی‌شود؟/ درآمد کانال سوئز بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت
کشف لانه‌جاسوسی آمریکاو عربستان در باب‌المندب!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rOH
tabnak.ir/005rOH