واکنش تند انصارالله به ادعای حمله یمن به مدینه





ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: مدینه منوره این‌بار به محور ادعای تازه عربستان تبدیل شده است؛ دشمن سعودی پس از شکست در ترویج ادعای «حمله به مکه»، مدعی حمله یمن به نیروگاه برق در مدینه شده است.



این اتهام، مستقیماً شرف و ایمان مردم ما به اسلام و مقدسات را هدف گرفته است.



تأثیر این بهتان و دروغ‌پردازی سعودی بر ملت یمن، حتی از بمباران جنگنده‌ها و کشتار کودکان و زنان ما نیز دردناک‌تر است.