به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه گفت: ترور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران «اشتباهی فاجعه‌بار» بود.



لاریجانی همواره برای جستجوی راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملت ایران آمادگی داشت.



رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به رویکرد سیاسی لاریجانی، وی را شخصیتی «مثبت» و تأثیرگذار دانست.