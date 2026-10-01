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تهدید ترامپ علیه ایران در ماجرای هواپیمای فلای‌دبی

ترامپ در اظهاراتی تازه درباره ایران و بازار انرژی، مدعی شد میزان نفت عبوری از تنگه هرمز اکنون از پیش از جنگ بیشتر است و قیمت نفت پس از پایان جنگ افت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۷۴
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ ترامپ در ادامه یاوه‌گویی‌های خود گفت: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و آنها با این موافق هستند. 

بعداز اتمام جنگ با ایران قیمت نفت به‌زودی افت قابل توجهی خواهد کرد. 

میزان نفتی که درحال حاضر از تنگۀ هرمز عبور می‌کند بیشتر از قبل‌از جنگ است.

حالا باید تصمیم بگیرم. یا ایران توافق را امضا می‌کند، یا دیگر این توافق وجود نخواهد داشت

خبرنگار: اگر ایران پشت آن حمله به هواپیما بوده باشد، آیا تلافی خواهید کرد؟ آیا ایالات متحده تلافی خواهد کرد؟

بله، آنها بسیار محکم ضربه خواهند خورد، نگران نباشید.

سوال: در مورد نیروهای نیابتی ایران، مثل حزب‌الله، چطور؟ 

ترامپ: سرنوشت آن‌ها به سرنوشت ایران گره خورده است؛ هر مسیری که ایران طی کند، آن‌ها نیز همان مسیر را طی می‌کنند.

خبرنگار: آیا ایران در حادثه پایگاه هوایی RAF Fairford دست داشته است؟

ادعای ترامپ: بله، به نظر می‌رسد که این‌طور باشد. 

منبع: فارس

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دونالد ترامپ ایران سلاح هسته‌ای قیمت نفت تنگه هرمز
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