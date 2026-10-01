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حرکت ناوهای آمریکا به سمت ایران

مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که علاوه بر ناو هواپیمابر روزولت، گروه آبی_خاکی ماکین آیلند نیز به درگیری‌ها با ایران اعزام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۷۱
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ناو آمریکا

به گزارش تابناک؛ یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت که ناو هواپیمابر روزولت به همراه گروه ضربت خود پایگاه سن دیگو را ترک کرده و به سمت غرب آسیا حرکت نموده است.

وی همچنین افزود که نیروی اعزامی دریایی ماکین آیلند نیز روز دوشنبه سن دیگو را به مقصد غرب آسیا ترک کرد. این ناوگروه شامل بیش از ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی می‌شود.

مقام آمریکایی افزود که تا پایان نوامبر (دو ماه دیگر)، سه ناو هواپیمابر و دو گروه پیاده نظام در اطراف ایران مستقر خواهند شد.

با این حال، رسانه‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که ناو هواپیمابر روزولت قرار است جایگزین ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه شود، در حالی که طولانی شدن عملیات نظامی آمریکا در منطقه فشار قابل‌توجهی بر نیرو‌های دریایی این کشور وارد کرده است.

از این رو، با توجه به استقرار ناوگروه آبی-خاکی باکسِر در غرب آسیا، احتمال می‌رود که اعزام ناو‌گروه آبی-خاکی ماکین آیلند به منظور جایگزینی باکسر باشد، اگرچه مقام آمریکایی در مصاحبه با الجزیره اشاره‌ای به این موضوع نکرده است.

منبع: فارس

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