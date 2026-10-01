تهدید مستقیم ترامپ علیه ایران
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با مجله تایم گفت: امکان انجام حملات جدید به ایران وجود دارد.
وی افرود: از سرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میاندورهای امکانپذیر است.
ترامپ با اشاره به رد آخرین پیشنهاد آتشبس ایران، گفت: چیزی را که یک سال پیش رد کردم، امروز هم نخواهم پذیرفت.
خودم خواستم جنگ با ایران را ادامه دهم
ترامپ درباره طولانی شدن جنگ با ایران مدعی شد: خودم خواستم جنگ را ادامه دهم.
خبرنگار تایم از ترامپ پرسید: «ابتدا گفته بودید جنگ ایران حدود شش تا هشت هفته طول میکشد؛ اکنون وارد ماه هفتم شدهایم. چرا جنگ اینقدر طولانی شده است؟»
ترامپ پاسخ داد: «فقط به این دلیل که میخواستم جلوتر بروم. آنها را از میدان خارج کردم و همان زمان میتوانستم جنگ را متوقف کنم، اما میخواستم ادامه دهم.»
ما تنگه هرمز را به روی ایران بستیم و آن را کنترل میکنیم
ترامپ مدعی شد: ما تنگه هرمز را به روی ایران بستیم و آن را کنترل میکنیم.
دیشب بیشترین مقدار نفت را از تنگه هرمز عبور دادیم.
اگر من رئیسجمهور نبودم، عربستان و اسرائیل از روی زمین محو شده بودند
ترامپ افزود: اگر من رئیسجمهور نبودم، عربستان و اسرائیل تا کنون از روی زمین محو شده بودند.
ما سلاحهای زیادی داریم و وضعیت ما عالی است. اکنون مقادیر زیادی از آنها را انبار میکنیم و بین متحدان خود توزیع خواهیم کرد.