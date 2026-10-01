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تهدید مستقیم ترامپ علیه ایران

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با مجله «تایم» درباره جنگ با ایران، مذاکرات تهران و واشنگتن، آینده درگیری و احتمال ازسرگیری حملات آمریکا سخن گفت و مدعی شد که اگر توافقی حاصل نشود، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۳۸
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با مجله تایم گفت: امکان انجام حملات جدید به ایران وجود دارد.

وی افرود: از سرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای امکان‌پذیر است.

ترامپ با اشاره به رد آخرین پیشنهاد آتش‌بس ایران، گفت: چیزی را که یک سال پیش رد کردم، امروز هم نخواهم پذیرفت.

 خودم خواستم جنگ با ایران را ادامه دهم

 ترامپ درباره طولانی شدن جنگ با ایران مدعی شد: خودم خواستم جنگ را ادامه دهم.

 خبرنگار تایم از ترامپ پرسید: «ابتدا گفته بودید جنگ ایران حدود شش تا هشت هفته طول می‌کشد؛ اکنون وارد ماه هفتم شده‌ایم. چرا جنگ این‌قدر طولانی شده است؟»

 ترامپ پاسخ داد: «فقط به این دلیل که می‌خواستم جلوتر بروم. آن‌ها را از میدان خارج کردم و همان زمان می‌توانستم جنگ را متوقف کنم، اما می‌خواستم ادامه دهم.»

 ما تنگه هرمز را به روی ایران بستیم و آن را کنترل می‌کنیم

ترامپ مدعی شد: ما تنگه هرمز را به روی ایران بستیم و آن را کنترل می‌کنیم.

دیشب بیشترین مقدار نفت را از تنگه هرمز عبور دادیم.

 اگر من رئیس‌جمهور نبودم، عربستان و اسرائیل از روی زمین محو شده بودند

ترامپ افزود: اگر من رئیس‌جمهور نبودم، عربستان و اسرائیل تا کنون از روی زمین محو شده بودند.

 ما سلاح‌های زیادی داریم و وضعیت ما عالی است. اکنون مقادیر زیادی از آنها را انبار می‌کنیم و بین متحدان خود توزیع خواهیم کرد.

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