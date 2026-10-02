راهکار خوراکی برای کاهش افسردگی

به گزارش تابناک به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که افراد پس از کاهش بیش از ۸۵ درصدی مصرف غذاهای فوق فرآوری‌شده، افسردگی و اضطراب کمتری داشتند.

دکتر «نیاشا چاگودرا»، محقق ارشد و استادیار روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه کالیفرنیا، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج نشان می‌دهد که غذاهای ناسالم ممکن است به روده به شیوه ای آسیب برسانند که به مغز آسیب می‌رسانند.»

برای این مطالعه، محققان ۲۰ شرکت‌کننده مبتلا به افسردگی را استخدام کردند. در میان آنها، ۱۴ نفر نیز اضطراب داشتند.

همه بیماران دارای اضافه وزن یا چاق بودند و حداقل از یک اختلال متابولیک، از جمله فشار خون بالا، دیابت یا کلسترول بالا رنج می‌بردند.

شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت چهار هفته رژیم غذایی معمول خود را ادامه دادند، در حالی که گروه دیگر به رژیم غذایی با مقادیر کم غذاهای فوق فرآوری‌شده روی آوردند. پس از چهار هفته، گروه‌ها رژیم غذایی خود را عوض کردند.

غذاهای فوق فرآوری‌شده عمدتاً از مواد استخراج‌شده از غذاهای کامل، مانند چربی‌های اشباع‌شده، نشاسته و قندهای افزوده، تهیه می‌شوند. آنها همچنین حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آنها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگ‌ها، امولسیفایرها، طعم‌دهنده‌ها و تثبیت‌کننده‌ها.

مثال این گروه از غذاها شامل کالاهای پخته‌شده بسته‌بندی‌شده، غلات شیرین، محصولات آماده مصرف یا آماده گرم کردن و برش‌های سرد در اغذیه‌فروشی هاست.

چاگودرا گفت: «غذاهای فوق فرآوری‌شده باعث تحریک دوپامین، هورمون لذت، می‌شوند که باعث ولع می‌شود. شرکت‌های غذایی با دانشمندان همکاری می‌کنند تا مقدار مناسبی از شکر، نمک و چربی را پیدا کنند که باعث شود شما بخواهید بیشتر و بیشتر از این غذاها بخورید.»

چاگودرا در ادامه افزود: «کاهش میزان غذاهای فوق فرآوری‌شده در رژیم غذایی ما می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا بسیار خوش‌طعم، ارزان و راحت هستند.»

نتایج نشان داد که وقتی افراد مصرف غذاهای فوق‌فرآوری‌شده را کاهش دادند، در سه شاخص سنجش افسردگی، امتیازات به‌مراتب پایین‌تری کسب کردند. همچنین وضعیت اضطراب آن‌ها نیز تا حدی بهبود یافت.

چاگودرا اظهار داشت که ارتباط میان غذاهای ناسالم و افسردگی ممکن است ناشی از پدیده‌ای موسوم به «نشت روده» و برهم‌خوردن تعادل آن باشد.

به گفته او، غذاهای فوق‌فرآوری‌شده می‌توانند به لایه محافظ روده آسیب برسانند.

چاگودرا افزود: «این آسیب روده می‌تواند منجر به ایجاد التهاب مزمن و خفیف در سراسر بدن شود؛ التهابی که یا مستقیماً باعث افسردگی می‌گردد و یا افراد را در برابر آن آسیب‌پذیرتر می‌کند.»

با این حال، پژوهشگران خاطرنشان کردند که این تنها یک مطالعه مقدماتی است و برای تأیید نتایج آن، به مطالعاتی در مقیاس بزرگ‌تر و با مشارکت افراد بیشتر نیاز خواهد بود.