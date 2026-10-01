بیانیه سپاه در پی اخراج آمریکاییها از عراق
به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت اخراج آمریکایی ها از عراق بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای سرافراز جبهه مقاومت اسلامی عراق و منطقه غرب آسیا، بهویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، و همه مجاهدان مؤمنی که در دو دهه رویارویی با متجاوزان آمریکایی به فیض شهادت رسیدند، این پیروزی تاریخی را به ملت غیرتمند عراق، جبهه یکپارچه مقاومت اسلامی و مجاهدان انقلابی جهان اسلام تبریک میگوید.
اخراج آمریکا از عراق، نتیجه پایمردی ملت غیرتمند این کشور بر استقلال خویش بود. ملت عراق با ایستادگی تاریخی خود ثابت کرد که اراده ملی، برترین سلاح در برابر زیادهخواهی سلطهگران است. غلبه اراده مقاومت ضدسلطه عراق سربلند بر اشغالگری آمریکایی، برگ زرینی در تاریخ آزادیخواهی ملتهای منطقه است.
اخراج اشغالگران آمریکایی، در حقیقت تحمیل عزم راسخ عراق قهرمان بر رژیم تروریست و جنگافروز آمریکا و حاکمان بیخرد کاخ سفید است. آمریکا که همواره با زبان زور سخن گفته، امروز ناچار به عقبنشینی از سرزمینی شده که دو دهه آن را اشغال کرده بود.
آمریکا رفت؛ نه با مذاکره، نه با منت؛ بلکه با همت ملتی که ایستاد، با خون مجاهدانی که جان دادند و با اراده مقاومتی که هرگز شکسته نشد. اینک عراق، سربلند و آزاد، بر ویرانههای اشغال بیستساله ایستاده و طلوع استقلال را نظارهگر است.
بی تردید این رخدادمبارک و تاریخی نخستین گام در خونخواهی شهیدان عراق علی الخصوص ابومهدی المهندس است و به فضل الهی انتقام خون این عزیزان با اخراج کامل آمریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.
آمریکا باید از منطقه برود و مدیریت امنیت را به خود ملتها بسپارد. تجربه دو دهه اشغالگری نشان داد حضور آمریکا نهتنها امنیتی به ارمغان نیاورد، بلکه خود منشأ ناامنی، تروریسم و بیثباتی در غرب آسیا بود. آمریکا پس از بیست سال مداخله نظامی، با حدود پنج هزار کشته به اذعان خودش و البته نه آمار واقعی و چهار هزار میلیارد دلار هزینه، در اوج نفرت و کینه مردم عراق اخراج شد. این ارقام، گویای شکست سنگین و رسواییبار آمریکاست.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق، رویدادی بزرگ و معنادار تاریخی و دستاوردی سترگ برای محور مقاومت است. شکی نیست که مردم غیرتمند عراق با ادامه این نهضت مقدس، به مداخله آمریکا در اقتصاد و نفت کشورشان نیز پایان خواهند داد و با وحدت و اراده ملی، آیندهای روشن برای خود رقم خواهند زد.آمریکا هیچگاه تکیهگاه قابل اعتمادی نبوده و نیست ؛حقایق و واقعیتهای میدانی تصریح میکند آمریکا رفتنی است و این ملتها هستند که باید کشورهایشان را بسازند.
با قاطعیت می توان گفت اخراج آمریکا از عراق، طلیعه اخراج آنان از سراسر غرب آسیا و جغرافیای امت اسلامی است ؛
این پیروزی بزرگ، محصول اراده ملی عراق، مجاهدت جریانهای مقاومتی، حمایت مردمی و اقدامات مؤثر دولت این کشور است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت هوشمندی و هوشیاری دولت ملت و نیروهای مقاومت عراق قهرمان در برابر توطئهها و فتنههای محتمل طراحی شده توسط امریکا و دشمنان این کشور برای ایجاد ناامنی و بیثباتی مجدد در این سرزمین مقدس ؛ به عنوان فرزندان ملت ایران، قاطعانه اعلام میکند همچنان در کنار ملتهای حقطلب و ظلمستیز منطقه برای پاکسازی غرب آسیا از لوث بقایای پلید متجاوزان آمریکایی و نیز رژیم کودککش و نژادپرست صهیونیستی ایستاده است و تا آزادی کامل قدس شریف از پای نخواهد نشست.
«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی