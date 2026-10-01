دستگیری شبکه قاچاق داروهای کمیاب به کشور همسایه
به گزارش تابناک، علی صالحی با تشریح جزئیات بیشتری از پرونده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون ۴ متهم شناسایی و تفهیم اتهام شدهاند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشورهای همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.
وی اضافه کرد: مشارالیها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگردهای آنان برای خرید داروهای خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان، جهت اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده میفروخت، مرتبط بود.
دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده داروهای خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستانهای مرزی و از آنجا به یکی از کشورهای همسایه قاچاق میکردند؛ تصریح کرد: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر وجهت تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری میزان