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دستگیری شبکه قاچاق داروهای کمیاب به کشور همسایه

دادستان تهران اعلام کرد: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که با خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشورهای همسایه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۸
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دستگیری

به گزارش تابناک، علی صالحی با تشریح جزئیات بیشتری از پرونده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون ۴ متهم شناسایی و تفهیم اتهام شده‌اند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشورهای همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مشارالیها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگردهای آنان برای خرید داروهای خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان، جهت اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده می‌فروخت، مرتبط بود.

دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده داروهای خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستان‌های مرزی و از آنجا به یکی از کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند؛ تصریح کرد: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر وجهت تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری میزان

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دادستان تهران قاچاق دارو شبکه قاچاق دستگیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
بازهم افغان با پاکستان
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