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حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت یک مامور نیروی انتظامی در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی  در شهر راسک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۰
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نیروی انتظامی فراجا

به گزارش تابناک، علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان گفت: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.

در همین راستا مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل، در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی واقع در شهر راسک، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور

تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.

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سیستان و بلوچستان راسک نیروی انتظامی پلیس اشرار حمله مسلحانه شهادت مامور پلیس
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tabnak.ir/005rN2