حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت یک مامور نیروی انتظامی در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی در شهر راسک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۰| |
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به گزارش تابناک، علی خلیلآبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.
در همین راستا مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل، در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی واقع در شهر راسک، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.
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