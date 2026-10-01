حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت یک مامور نیروی انتظامی در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی در شهر راسک خبر داد.

به گزارش تابناک، علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان گفت: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.

در همین راستا مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل، در پی حمله بزدلانه و مسلحانه اشرار به یکی از ایست و بازرسی واقع در شهر راسک، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.