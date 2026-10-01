نامه رهبر کره شمالی به رئیس جمهور چین
به گزارش تابناک، خبرگزاری مرکزی کره اعلام کرد که کیم در نامهای به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، «گرمترین تبریکها و بهترین آرزوها» را به شی و مردم چین ابراز کرد.
کیم خاطرنشان کرد که دو کشور امسال شصتوپنجمین سالگرد پیمان دوستی میان خود را گرامی داشتند و در حال توسعه مبادلات «در تمامی زمینهها» هستند.
وی نوشت: «تاریخ دوستی کره شمالی و چین که به بهای خون شکل گرفت و با دوستی صمیمانه و رفاقت واقعی ادامه یافته است، هرگز نمیتواند متزلزل شود؛ صرفنظر از اینکه وضعیت بینالمللی به چه شکل دچار دگرگونی شود.».
کیم افزود که «اراده استوار» کشورش این است که «روابط سنتی اتحاد و همکاری» با چین را «بهطور مستمر توسعه دهد».
او همچنین به دو دیدار اخیر خود با شی جینپینگ اشاره کرد و گفت: «من سال گذشته و امسال دیدارهای معناداری (با شی جینپینگ) داشتم و موضع و اراده خود را برای توسعه روابط مستحکم و ویژه دوستانه میان کره شمالی و چین... به قدرتمندترین و راهبردیترین روابط میان کشورهای سوسیالیستی مورد تایید قرار دادیم.»
کیم در ادامه نوشت: «بار دیگر بر موضع خود مبنی بر اینکه همراه با شما، روابط کره شمالی و چین با ریشههای عمیق و تاریخی را به سطح راهبردی جدیدی هدایت کنم، تاکید میکنم.»
رهبر کره شمالی هر سال به مناسبت روز ملی چین، نامه تبریک برای شی جینپینگ ارسال میکند. با این حال، پیام امسال نسبت به سالهای اخیر طولانیتر و صمیمانهتر شده است که میتواند نشانهای از گرمتر شدن روابط دو کشور باشد.
کره شمالی روز گذشته نیز به مناسبت روز ملی چین، مراسمی در پیونگیانگ برگزار کرد که وانگ یاجون، سفیر چین، و مقامهای سفارت این کشور در آن حضور داشتند.