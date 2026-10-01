En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نامه رهبر کره شمالی به رئیس جمهور چین

خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در نامه‌ای به «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین به مناسبت روز ملی این کشور، بار دیگر بر تعهد خود برای ارتقای روابط دوجانبه با چین به «سطح راهبردی جدید» تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۹۷
| |
709 بازدید
کیم جونگ اون

به گزارش تابناک، خبرگزاری مرکزی کره اعلام کرد که کیم در نامه‌ای به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، «گرم‌ترین تبریک‌ها و بهترین آرزوها» را به شی و مردم چین ابراز کرد.

کیم خاطرنشان کرد که دو کشور امسال شصت‌وپنجمین سالگرد پیمان دوستی میان خود را گرامی داشتند و در حال توسعه مبادلات «در تمامی زمینه‌ها» هستند.

وی نوشت: «تاریخ دوستی کره شمالی و چین که به بهای خون شکل گرفت و با دوستی صمیمانه و رفاقت واقعی ادامه یافته است، هرگز نمی‌تواند متزلزل شود؛ صرف‌نظر از اینکه وضعیت بین‌المللی به چه شکل دچار دگرگونی شود.».

کیم افزود که «اراده استوار» کشورش این است که «روابط سنتی اتحاد و همکاری» با چین را «به‌طور مستمر توسعه دهد».

او هم‌چنین به دو دیدار اخیر خود با شی جین‌پینگ اشاره کرد و گفت: «من سال گذشته و امسال دیدارهای معناداری (با شی جین‌پینگ) داشتم و موضع و اراده خود را برای توسعه روابط مستحکم و ویژه دوستانه میان کره شمالی و چین... به قدرتمندترین و راهبردی‌ترین روابط میان کشورهای سوسیالیستی مورد تایید قرار دادیم.»

کیم در ادامه نوشت: «بار دیگر بر موضع خود مبنی بر این‌که همراه با شما، روابط کره شمالی و چین با ریشه‌های عمیق و تاریخی را به سطح راهبردی جدیدی هدایت کنم، تاکید می‌کنم.»

رهبر کره شمالی هر سال به مناسبت روز ملی چین، نامه‌ تبریک برای شی جین‌پینگ ارسال می‌کند. با این حال، پیام امسال نسبت به سال‌های اخیر طولانی‌تر و صمیمانه‌تر شده است که می‌تواند نشانه‌ای از گرم‌تر شدن روابط دو کشور باشد.

کره شمالی روز گذشته نیز به مناسبت روز ملی چین، مراسمی در پیونگ‌یانگ برگزار کرد که وانگ یاجون، سفیر چین، و مقام‌های سفارت این کشور در آن حضور داشتند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چین شی جین پینگ
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیپلماسی سران؛ روابط چین و کره شمالی در مسیر توسعه پایدار
احتمال سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور
هشدار جدی درباره سکوهای آنلاین طلا؛ نظارت هنوز یک گام عقب‌تر است
آتش سوزی گسترده در تالاب دهنو بروجن
عبدولی فینالیست شد؛/دومین طلای کشتی فرنگی در راه
نامه رهبر کره شمالی به رئیس جمهور چین
ادعاهای عروس ترامپ درباره جنگ با ایران
گزارشاتی از حملات هوایی به مناطقی در افغانستان
پیام مهم رهبر انقلاب/ نماز؛ از ستون دین تا تکیه‌گاه جهاد و فتح
آمریکا با کاغذ و پیغام چیزی به دست نمی‌آورد / بعد از پذیرش شروط، ایران تصمیم می‌گیرد
واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
عکس: از عجایب پدیده ال نینو در لیبی
کوتاه بیاییم سراغ محاصره زمینی هم می‌روند / بمب هسته‌ای فعلا در دکترین نظامی ایران نیست / آمریکا به دنبال امتیاز ساده نیست
چرا مصر مستقیماً وارد جنگ با انصارالله یمن نمی‌شود؟/ درآمد کانال سوئز بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت
چرا تعقیب خوشبختی نتیجه عکس می‌دهد؟
راز عطر قورمه‌سبزی جنوبی در این سبزی‌هاست
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۱ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۲ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rMz
tabnak.ir/005rMz