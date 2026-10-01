عکس: از عجایب پدیده ال نینو در لیبی

به گزارش تایناک، تصویر زیر «وادی سوف‌الجن» است، یکی از بزرگ‌ترین دره‌های خشک در کشور لیبی، در شمال آفریقا.

گفته می‌شود که به‌ندرت پیش می‌آید کسی جریان یافتن آب در آن را ببیند؛ در واقع، این وادی تنها دو بار در طول عمر جریان داشته است.

آخرین باری که چنین جریانی در آن دیده شد، اواخر سال ۱۳۷۹ بوده است؛ یعنی ۲۶ سال پیش.