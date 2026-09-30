مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ارتش آمریکا همین است که دیدید و هر کاری که می‌خواسته است انجام داده و تمام توانش را بکار گرفته است و چیزی بیشتر از این نیست.

به گزارش تابناک، سردار محمدرضا نقدی، مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا که بودجهٔ نظامی‌اش ۱۰۰ برابر بیشتر از ماست و رژیم صهیونیستی که مدعی قدرت چهارم جهان است، چرا با این همه امکانات شکست خورده است.

سردار نقدی تصریح کرد: تمام توان آمریکا همین بود که در این ۷ ماه انجام داد و شکست خورد اگر آمریکایی‌ها براساس محاسبات و منافع خودشان عمل کنند، دست از حملهٔ نظامی به ما برمی‌دارند؛ مگر اینکه بخواهند خودکشی کنند.

وی تشریح کرد که قدرت آمریکا همین بود که مردم دیدند. ارتش آمریکا همین است که دیدید و هر کاری که می‌خواسته است انجام داده و تمام توانش را بکار گرفته است و چیزی بیشتر از این نیست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران یادآور شد: در این نامه درباره مسائل اساسی صحبت شده است، درباره اینکه ما چطور و چرا پیروز شدیم، کشوری با یک درصد بودجه ارتش آمریکا چطور پیروز شده است.

وی بیان کرد: من از هوش مصنوعی سوال کردم که اگر بخواهیم برای مردم افغانستان خانه بسازیم، چقدر پول نیاز داریم، گفت که ۶.۵ میلیون خانوار در افغانستان هستند و می‌توانید با ۷۰ میلیارد دلار برای هر کدام یک خانه بسازید. آمریکا ۳ هزار میلیارد دلار در افغانستان خرج کرده است و الان پرچمش زیر پای مردم افغانستان است. اگر کمتر از سه درصد از این مبلغ را برای مردم خرج کرده بود، پرچمش تا ۲۰۰ سال بالا بود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: الان ۲ ناوهواپیمابر در اقیانوس هند سرگردان است و ۷ ماه است یک ناوچه و حتی یک قایق کوچک از ارتش آمریکا نتوانسته در اسکله ناوگان پنجم آمریکا که برای خود دارای ابهتی است، پهلو بگیرد. همه شناورهای آن ها فراری است.

منبع: دفاع‌پرس