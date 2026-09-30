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واکنش به ادعای شلیک موشک از ایران به اردن

یک منبع نظامی شلیک موشک از ایران به اردن در ساعات گذشته را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۶۸
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شلیک موشک

به گزارش تابناک، یک منبع نظامی گفت: برخلاف ادعای کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته شلیک موشکی از شیراز توسط نیروهای مسلح ایران صورت نگرفته است. 

این منبع نظامی همچنین گفت که ادعای حمله به پایگاه نظامی در اردن در ساعت‌های گذشته هم واقعیت ندارد و در این ساعات اقدامی از ناحیه ایران صورت نگرفته است. 

وی تاکید کرد: عملیات‌هایی که ایران انجام می‌دهد به صورت روشن توسط نیروهای مسلح اعلام می‌شود.

منبع: تسنیم

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ایران اردن شلیک موشک تکذیب نیروهای مسلح
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