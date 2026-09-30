سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه کشورمان و رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی که برای سخنرانی در اجلاس سالانه والدای به مسکو سفر کرده، امروز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تابناک، در این دیدار آخرین تحولات در روابط دو کشور و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، و نیز موضوعات مورد علاقه دو طرف مورد گفتگو قرار گرفت.

در این دیدار خطیب زاده، ضمن تبیین دیدگاه‌های تهران، از حمایت های روسیه از کشورمان در مجامع بین المللی خصوصا در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکر کرد.

طرف روس نیز در این دیدار ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر انقلاب و تعداد زیادی از شهروندان کشورمان، دفاع قهرمانانه جمهوری اسلامی ایران در قبال این تجاوز و دیپلماسی خردمندانه متعاقب آن را ستود و گفت ایران در طول تاریخ هزاران ساله خود نشان داده که در مقابل متجاوز با تمام قوا ایستادگی می‌کند.

در این دیدار طرفین بر ضرورت هماهنگی های نزدیک و تداوم رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور تاکید کردند.

منبع: ایسنا