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وقوع انفجار مهیب در دمشق + علت و جزئیات

منابع خبری از وقوع انفجار مهیب در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق گزارش دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۶۵
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انفجار

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، صدای انفجار مهیب چهارشنبه شب در منطقه «حران العوامید» در حومه دمشق شنیده شده است.

با این حال، درباره علت انفجار و میزان خسارات یا تلفات احتمالی تاکنون جزئیات موثقی منتشر نشده است.

حران العوامید در شرق دمشق و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی دمشق قرار دارد.

خروج ۳ نیروگاه برق سوریه از مدار فعالیت

در این حال، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که در پی انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه «حران العوامید» در حومه دمشق، ۳ ایستگاه تولید برق این کشور به طور کامل از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

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برچسب ها
سوریه دمشق انفجار اسرائیل خط لوله گاز
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tabnak.ir/005rMT