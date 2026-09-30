وقوع انفجار مهیب در دمشق + علت و جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، صدای انفجار مهیب چهارشنبه شب در منطقه «حران العوامید» در حومه دمشق شنیده شده است.

با این حال، درباره علت انفجار و میزان خسارات یا تلفات احتمالی تاکنون جزئیات موثقی منتشر نشده است.

حران العوامید در شرق دمشق و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی دمشق قرار دارد.

خروج ۳ نیروگاه برق سوریه از مدار فعالیت

در این حال، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که در پی انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه «حران العوامید» در حومه دمشق، ۳ ایستگاه تولید برق این کشور به طور کامل از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.