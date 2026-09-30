هشدار هوانوردی اروپا درباره آسمان ۵ کشور عربی

به گزارش تابناک، آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی برای اجتناب از پرواز بر فراز آب‌های خلیج فارس در محدوده بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را تا 16 نوامبر تمدید کرد.

این دومین بار است که این هشدار از زمان صدور اولیه آن در ماه جولای تمدید می‌شود. هشدار اولیه اجتناب از پرواز در کل حریم هوایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تمامی ارتفاعات و سطوح پروازی بود اما در ماه آگوست (ماه گذشته) بازنگری و محدوده آن به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان محدود شد.

این هشدار برای تمام شرکت‌های هواپیمایی اتحادیه اروپا که تحت مقررات هوانوردی اروپا فعالیت می‌کنند و همچنین شرکت‌های هواپیمایی غیراروپایی‌ست که از این آژانس مجوز پرواز از مبدا، به مقصد یا از داخل اتحادیه اروپا را دارند.