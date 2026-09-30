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تبریک ویژه به مهدی تاج؛ فوتبال ایران از چاقوکشی تا درگیری با مشت و لگد

فوتبال ایران روزهای تلخی را پشت سر می‌گذارد؛ فوتبالی با ریاست مهدی تاج که روزی در لیگ‌های پایه آن چاقوکشی می‌شود و روز دیگر نوجوانان با مشت و لگد به جان هم می‌افتند.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۹
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تبریک ویژه به مهدی تاج؛ فوتبال ایران از چاقوکشی تا درگیری با مشت و لگد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دیربازی نیست که فوتبال ایران از یک ورزش پویا و سرگرم کننده، از یک تفریح و سکویی برای پرتاب به سمت آینده، تبدیل شده به میدان جنگ. فرقی ندارد که درون زمین باشد یا بیرون زمین، در تهران باشد یا شهری دیگر، لیگ برتر فوتبال باشد یا لیگ دسته یک، دو یا سه، رده بزرگسالان باشد یا فوتبال پایه. گاهی روی سکوها دعوا و درگیری می‌شود، با سنگ چشم را نابینا کرده یا فضولات انسانی را با کیسه پلاستکی روی سر یکدیگر پرتاب می‌کنند یا اینکه درون زمین درگیری آنقدر بالا می‌گیرد که چاقو کشی می‌شود.

صحنه‌های درگیری اخیری که در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین منتشر شد، شبیه به «حمله مرگبار با چاقو در لیگ فوتبال تهران» بود. آن صحنه‌ها هم شبیه به درگیری‌های دیگری بود که شاید بارها در فوتبال خودمان دیده باشیم، اما در فوتبال دنیا چنین صحنه‌هایی نادر است یا به هیچ‌وجه مانند ندارد. صحنه‌های تأسف‌انگیزی که اگر از بدو رقم خوردن چنین بی اخلاقی‌هایی، به درستی برخورد شده بود و مقابل آن گرفته می‌شد، احتمالاً موضوع به اینجا نمی‌رسید.

تبریک ویژه به مهدی تاج؛ فوتبال ایران از چاقوکشی تا درگیری با مشت و لگد

امیدی به فدراسیون فوتبال نیست که اقدامی در زمینه برخورد با مسائل انضباطی کند؛ اگر اینطور بود «دندان تیز فدراسیون فوتبال با پیش‌بینی درآمد ۷۰ میلیاردی از احکام انضباطی» درآمدزایی از مسائل انضباطی به برخورد بازدارنده ترجیح داده نمی‌شد. درآمدهایی فدراسیون فوتبال از احکام انضباطی پس از بازگشت دوباره مهدی تاج به این فدراسیون، به شکل فزاینده‌ای افزایش داشته و دریغ که اخلاقیات کمترین اهمیت را در این ساختار دارد.

در یک دهه اخیر، مهدی تاج بر فوتبال ایران ریاست کرده و پیش از آن هم به عنوان نایب رئیس یا عضو هیئت رئیسه یا رئیس سازمان لیگ در این ساختار حضور داشت. تاج در یک دهه اخیر فقط در یک دوره ۲۰ ماهه در فدراسیون فوتبال حضور نداشت که آن هم به بهانه مشکل قلبی استعفا داد و پس از اینکه پرونده ویلموتس به سرانجام رسید، مشکل قلبی‌اش حل شد و به فوتبال بازگشت. این روزها که فدراسیون فوتبال صحبت از تصمیم شجاعانه کرده، این انتظار وجود دارد که «تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ استعفای مهدی تاج باشد» اما احتمالاً هیچکدام از اتفاقات این فوتبال، از عدم نتیجه‌گیری تا بی اخلاقی و درگیری در فوتبال پایه، تأثیری در جایگاه مهدی تاج ایجاد نمی‌کند.

احتمالاً درباره درگیری‌های اخیر فوتبال پایه، آن میزان از خشم و خشونت که میان نوجوانان رقم خورده باید به مهدی تاج تبریک بگوییم. تبریک بگوییم که خشونت در فوتبال در دوره او افزایش پیدا کرده و حالا به لیگ‌های پایه سرایت کرده است؛ درگیری در میان نوجوانان تبدیل به یک رویه و عادت شده که یک بار با مشت و لگد به جان هم می‌افتند و بار دیگر چاقوکشی می‌شود.

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فدراسیون فوتبال مهدی تاج فوتبال پایه فوتبال استقلال
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tabnak.ir/005rMD
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