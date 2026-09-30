معاملات شبانه تتر متوقف شد

در پی ابلاغ بانک مرکزی، تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در اطلاعیه‌هایی از توقف معاملات شبانه تتر خبر دادند؛ تصمیمی که بر اساس آن، امکان انجام معامله این رمزارز در بازه زمانی ۲۱ تا ۹ صبح فراهم نخواهد بود.

به گزارش تابناک، بر پایه ابلاغیه جدید بانک مرکزی، صرافی‌های رمزارزی اعلام کردند معاملات تتر از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح متوقف خواهد بود.

در پی ابلاغ بانک مرکزی، تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در اطلاعیه‌هایی از توقف معاملات شبانه تتر خبر دادند؛ تصمیمی که بر اساس آن، امکان انجام معامله این رمزارز در بازه زمانی ۲۱ تا ۹ صبح فراهم نخواهد بود.

این صرافی‌ها اعلام کرده‌اند از ساعت ۲۱ هر شب تا ساعت ۹ صبح روز بعد، معاملات مربوط به تتر متوقف می‌شود و فعالیت معاملاتی پس از پایان این بازه زمانی از سر گرفته خواهد شد.

این محدودیت از امروز چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ تا یکشنبه ۱۲ مهرماه اعمال خواهد شد. ضمن اینکه سقف خرید تتر برای هرکاربر در روز‌های تعیین شده ۲۰۰۰ تتر اعلام شده است.

توقف معاملات شبانه تتر می‌تواند با محدود کردن امکان قیمت‌سازی و ایجاد موج‌های هیجانی در ساعات پایانی شب، به کاهش دامنه نوسانات بازار ارز کمک کند.

در دوره‌های التهاب ارزی، معاملات تتر در صرافی‌های رمزارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از سیگنال‌های قیمتی بازار غیررسمی عمل کند و افزایش‌های ناگهانی آن، انتظارات افزایشی در بازار ارز را تقویت کند.

از این منظر، محدود کردن معاملات تتر از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح می‌تواند دست دلالان و معامله‌گران هیجانی را برای اثرگذاری بر نرخ‌های شبانه و انتقال سیگنال افزایشی به بازار ارز محدودتر کند.

صرافی‌ها در اطلاعیه‌های خود تأکید کرده‌اند این تغییر در چارچوب ابلاغ بانک مرکزی اعمال شده و کاربران باید زمان‌بندی جدید معاملات تتر را در نظر داشته باشند.

منبع: تسنیم