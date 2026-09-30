کاخ سفید در تکاپوی ایجاد ائتلاف سعودی-اماراتی علیه یمن
به گزارش تابناک، روزنامه گاردین نوشته که آمریکاییها در بحبوحه تشدید تنشها میان عربستان و یمن، پیشنهادهایی را درباره استفاده از اطلاعات اسرائیل و شرکتهای امنیتی خصوصی اسرائیلی مطرح کردهاند.
این روزنامه همچنین تأکید کرده که نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم در نشست روز یکشنبه خود در ابوظبی، پیشنهاد کمک به ریاض را به نمایندگان عربستان که در این نشست حضور داشتند، ارائه کرده است. این در حالی است که مسئولان ارشد عربستان هرگونه دیدار با مقامات اسرائیل را رد کردهاند.
کارشناسان معتقدند حتی در صورت درست بودن پیشنهاد کمک اسرائیل، باز هم احتمال پذیرش این پیشنهاد از سوی ریاض، بسیار پایین است، زیرا عربستان برای آرام نگه داشتن افکار عمومی مردم کشورش، ترجیح میدهد همکاری علنی با اسرائیل نداشته باشد.
از سوی دیگر، نشست دیگری برای بحث درباره یمن روز سهشنبه در ریاض بین شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان، و شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات، برگزار شده است.
نیروهای مسلح یمن در هفتههای اخیر، به سرعت توانستند پیشروی کرده و تسلط خود را بر تنگه بابالمندب کاملتر کنند. این پیشروی که از سوی رسانههای غربی «برقآسا» توصیف شده، حسابی ریاض را نسبت به آینده این تنشها نگران کرده است. مسئولان عربستان با سفر به مصر و رایزنی با آمریکا به دنبال جذب کمک کشورهای درگیر برای مقابله با یمن بودند.
با این حال، تلاشهای ریاض برای به جنگ کشاندن واشنگتن در جبهه یمن به در بسته خورد و دونالد ترامپ تنها به «ارائه کمکهای اطلاعاتی» به عربستانیها بسنده کرد. همین موضوع احتمال رایزنیهای بیشتر ریاض و ابوظبی بر سر یمن را افزایش داده است.