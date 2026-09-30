پس از فرود اضطراری پرواز فلای‌دبی در فرودگاه تبوک عربستان، مقامات سعودی خلبان متهم به حمله به همکارش را بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند.

به گزارش تابناک، پس از حادثه امنیتی امروز چهارشنبه در پرواز شرکت «فلای دبی» در مسیر دبی به تل‌آویو که منجر به فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد، مقامات اسرائیلی روایت خود از این واقعه را تشریح کردند و همزمان بازار بورس تل‌آویو به این حادثه، واکنش چشمگیر نشان داد.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه گزارش داد مسافران هواپیما با پرواز جایگزین به سمت تل‌آویو حرکت کردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، عصر امروز در پیامی ویدئویی ادعا کرد که یکی از خلبانان پرواز شماره FZ1073 اقدام به ضرب و جرح خلبان دیگر کرده و ظاهراً قصد داشته است هواپیما را با تمام سرنشینانش سقوط دهد.

وی با اشاره به اینکه اکثر مسافران این پرواز اسرائیلی بودند، گفت که مسافران با اقدام به‌موقع خود از یک «فاجعه بزرگ» جلوگیری کردند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد که مقامات سعودی خلبان مهاجم را بازداشت کرده و در حال بازجویی از او هستند. نتانیاهو افزود که به دستگاه امنیتی اسرائیل دستور آماده‌باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آینده را صادر کرده است.

در همین چارچوب، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، این حادثه را «تلاشی برای اجرای یک عملیات تروریستی جهادی» توصیف کرد و گفت اطلاعات اولیه نشان می‌دهد قصد مهاجم نابودی کامل هواپیما بوده است.

به گفته کاتس، عملیات خرابکارانه در پرواز فلای دبی با مداخله مسافران اسرائیلی که به کابین خلبان یورش بردند، خنثی شد.

یدیعوت آحارونوت هم گزارش داد موساد درباره خدمه هواپیمای جدید فلای‌دبی که به مقصد فرودگاه بن‌گوریون در حرکت بود، تحقیقاتی انجام داده است.

بر اساس داده‌های سامانه ردگیری پرواز، هواپیمای بوئینگ 737 مکس 8 که حدود ۱۸۰ سرنشین از جمله بیش از ۱۰۰ اسرائیلی را حمل می‌کرد، ساعت ۷:۰۵ صبح به وقت محلی از فرودگاه بین‌المللی دبی به مقصد فرودگاه بن گوریون تل‌آویو به پرواز درآمد. حدود دو ساعت و نیم پس از برخاستن، خلبانان درخواست اضطراری ارسال کردند و ارتفاع هواپیما از ۳۴ هزار پا به سرعت تا ۱۵ هزار پا کاهش یافت.

هواپیما ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ربوده‌شدن ۷۵۰۰ را مخابره کرد و در نهایت در ساعت ۹:۴۵ صبح در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.

شرکت فلای دبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «درگیری لفظی و فیزیکی در کابین خلبان رخ داده» و این شرکت «به‌طور نزدیک با مقامات ذی‌ربط همکاری می‌کند». کاپیتان و کمک‌خلبان هواپیما پس از فرود به دلیل جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند.

جهش سهام شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل

این حادثه بازتاب فوری و قابل‌توجهی در بازار سرمایه اسرائیل داشت. سهام شرکت هواپیمایی «ال‌عال» (El Al) در بورس تل‌آویو با جهش حدود ۷.۹ درصدی مواجه شد و ارزش هر سهم آن به حدود ۱۸۵۰ شکل رسید. سهام شرکت «یس‌رایر» (Israir) نیز رشد ۸.۸ درصدی را ثبت کرد. همچنین سهام شرکت «آرکیا» (Arkia) افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد.

تحلیلگران بازار دلیل این جهش را تغییر احتمالی در رفتار مصرفی مسافران اسرائیلی می‌دانند. این حادثه ممکن است باعث شود مسافران اسرائیلی برای پروازهای خود شرکت‌های هواپیمایی داخلی را که به داشتن سیستم‌های امنیتی و بازرسی سختگیرانه‌تر شهرت دارند، ترجیح دهند. کاهش تقاضا برای پروازهای ترانزیتی از طریق امارات و انتقال آن به پروازهای مستقیم شرکت‌های اسرائیلی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر رشد سهام این شرکت‌ها ارزیابی می‌شود.

در مقابل، حادثه برای شرکت فلای دبی هزینه‌های عملیاتی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. فلای دبی که خط دبی-تل‌آویو را به یکی از شریان‌های اصلی هوایی اسرائیل تبدیل کرده و هفته‌ای ۷۰ پرواز مستقیم بین دبی و تل‌آویو انجام می‌دهد، در صورت کاهش تقاضا یا تعلیق پروازها با چالش جدی در حفظ سهم بازار خود مواجه خواهد شد. این شرکت در سال گذشته ۳.۷ میلیارد دلار درآمد و بیش از نیم میلیارد دلار سود خالص ثبت کرده بود.

میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، از سازمان هواپیمایی این رژیم خواسته است تا نقض احتمالی توافق هوانوردی بین اسرائیل و امارات را بررسی کند و همچنین خواستار تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل شده است.

فرودگاه بن گوریون نیز منطقه ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی و انتظار خانواده‌های مسافران در ترمینال ۱ ایجاد کرده است. یک پرواز دیگر فلای دبی (FZ1081) نیز ظهر امروز در مسیر دبی به تل‌آویو به عقب بازگشته که علت آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

منبع: فارس