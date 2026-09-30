هشدار امنیتی محسن رضایی به امارات
دبیر شورای عالی امنیت ملی با هشدار به امارات تأکید کرد این کشور باید از تجربه جنگ اخیر درس بگیرد و از آغاز جنگ دست بردارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سفر نتانیاهو به امارات در صفحه شخصی خود نوشت:
همانطور که میزبانی پایگاههای نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده است، میزبانی از «قصاب غزه» نیز پیامدهای مثبتی نخواهد داشت.
از جنگ اخیر درس بگیرید، از آغاز جنگ دست بردارید و از طرح ادعاهای بیاساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید!
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