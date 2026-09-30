شرکت هواپیمایی «فلای‌دبی» با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، جزئیات حادثه پرواز دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون را تشریح کرد.

به گزارش تابناک؛ شرکت هواپیمایی «فلای‌دبی» با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، جزئیات حادثه پرواز دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون را تشریح کرد.

بروز مشاجره و درگیری در کابین خلبان، علت اصلی تغییر مسیر این هواپیما اعلام شده است.

کادر پرواز برای تأمین امنیت هواپیما، مسیر خود را تغییر دادند و موفق شدند آن را به سلامت در فرودگاه تبوک عربستان به زمین بنشانند.

تمامی مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند و اقدامات لازم برای تأیید وضعیت ایمنی آنها صورت گرفته است.

این حادثه هم‌اکنون تحت تحقیقات رسمی قرار دارد و مقامات اعلام کردند برای اظهارنظر درباره دلایل و انگیزه‌های این رخداد هنوز زود است.

منبع: تسنیم