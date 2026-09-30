جزئیات حادثه هواپیمای اماراتی به روایت شرکت فلایدبی
شرکت هواپیمایی «فلایدبی» با انتشار اطلاعیهای رسمی، جزئیات حادثه پرواز دبی به مقصد فرودگاه بنگوریون را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۲۲| |
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به گزارش تابناک؛ شرکت هواپیمایی «فلایدبی» با انتشار اطلاعیهای رسمی، جزئیات حادثه پرواز دبی به مقصد فرودگاه بنگوریون را تشریح کرد.
بروز مشاجره و درگیری در کابین خلبان، علت اصلی تغییر مسیر این هواپیما اعلام شده است.
کادر پرواز برای تأمین امنیت هواپیما، مسیر خود را تغییر دادند و موفق شدند آن را به سلامت در فرودگاه تبوک عربستان به زمین بنشانند.
تمامی مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند و اقدامات لازم برای تأیید وضعیت ایمنی آنها صورت گرفته است.
این حادثه هماکنون تحت تحقیقات رسمی قرار دارد و مقامات اعلام کردند برای اظهارنظر درباره دلایل و انگیزههای این رخداد هنوز زود است.
منبع: تسنیم
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