En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بیژن مرتضوی به ایران برگشت؛ تکذیب دو روز پیش حالا چه شد؟ + عکس

بیژن مرتضوی با انتشار یک لایو در اینستاگرام، از فرودگاه امام خمینی(ره) خبر بازگشت خود به ایران را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۲۰
| |
2832 بازدید

بیژن مرتضوی به ایران برگشت؛ تکذیب دو روز پیش حالا چه شد؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بیژن مرتضوی که تنها دو سه روز پیش خبر بازگشتش به ایران را تکذیب کرده بود، حالا با انتشار لایوی از فرودگاه امام خمینی (ره)، از حضور خود در کشور خبر داد.

این خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن، پیش‌تر در واکنش به خبر‌های منتشرشده درباره حضورش در تهران، بازگشت خود را تکذیب کرده بود؛ اما اکنون با انتشار تصاویر ویدئویی در صفحه اینستاگرامش، ورود خود به ایران را تأیید کرده است.

این اتفاق، خبر‌های قبلی درباره آغاز فصل تازه فعالیت هنری مرتضوی در ایران را بار دیگر مورد توجه قرار داده است؛ هرچند هنوز اطلاعاتی درباره برنامه‌های او پس از ورود به کشور و ادامه فعالیت‌های هنری‌اش منتشر نشده است.

ماجرای بازگشت بیژن مرتضوی

انتشار خبر‌های مربوط به حضور مرتضوی در تهران در روز‌های گذشته با تکذیب مستقیم او همراه شد و موضوع برای مدتی از حالت خبر قطعی خارج شد.

حالا، اما انتشار لایو جدید این خواننده، وضعیت را تغییر داده و بازگشت بیژن مرتضوی به ایران به‌صورت مستقیم از سوی خود او اعلام شده است.

بیژن مرتضوی به ایران برگشت؛ تکذیب دو روز پیش حالا چه شد؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیژن مرتضوی لایو اینستاگرام فرودگاه امام
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو ویدیو از بازگشت بیژن مرتضوی به ایران
خبری که عراقچی به پزشکیان رساند
حمله وقیحانه وزیر اسرائیل به ایران پس از حادثه فلای‌دبی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rLk
tabnak.ir/005rLk