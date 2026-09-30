بیژن مرتضوی به ایران برگشت؛ تکذیب دو روز پیش حالا چه شد؟ + عکس

بیژن مرتضوی با انتشار یک لایو در اینستاگرام، از فرودگاه امام خمینی(ره) خبر بازگشت خود به ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بیژن مرتضوی که تنها دو سه روز پیش خبر بازگشتش به ایران را تکذیب کرده بود، حالا با انتشار لایوی از فرودگاه امام خمینی (ره)، از حضور خود در کشور خبر داد.

این خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن، پیش‌تر در واکنش به خبر‌های منتشرشده درباره حضورش در تهران، بازگشت خود را تکذیب کرده بود؛ اما اکنون با انتشار تصاویر ویدئویی در صفحه اینستاگرامش، ورود خود به ایران را تأیید کرده است.

این اتفاق، خبر‌های قبلی درباره آغاز فصل تازه فعالیت هنری مرتضوی در ایران را بار دیگر مورد توجه قرار داده است؛ هرچند هنوز اطلاعاتی درباره برنامه‌های او پس از ورود به کشور و ادامه فعالیت‌های هنری‌اش منتشر نشده است.

ماجرای بازگشت بیژن مرتضوی

انتشار خبر‌های مربوط به حضور مرتضوی در تهران در روز‌های گذشته با تکذیب مستقیم او همراه شد و موضوع برای مدتی از حالت خبر قطعی خارج شد.

حالا، اما انتشار لایو جدید این خواننده، وضعیت را تغییر داده و بازگشت بیژن مرتضوی به ایران به‌صورت مستقیم از سوی خود او اعلام شده است.