بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال

محسن نامجو، خواننده و آهنگساز، با انتشار ویدیویی از بازگشت خود به ایران پس از حدود ۲۰ سال خبر داد و گفت در این مقطع از زندگی، بودن در وطن، در کنار خانواده و دوستانش، برای او از فعالیت موسیقی و فرهنگی مهم‌تر است.

محسن نامجو، خواننده و آهنگساز، با انتشار ویدیویی از بازگشت خود به ایران پس از حدود ۲۰ سال خبر داد و گفت در این مقطع از زندگی، بودن در وطن، در کنار خانواده و دوستانش، برای او از فعالیت موسیقی و فرهنگی مهم‌تر است.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، محسن نامجو در ویدیویی که منتشر کرده، از بازگشت خود به ایران پس از حدود ۲۰ سال خبر داد و گفت این ویدیو زمانی دیده خواهد شد که او یا در پرواز تهران است یا در خاک ایران حضور دارد.

او با اشاره به گفت‌وگوی اخیرش با وب‌سایت بیلبورد توضیح داد که پس از سال‌ها زندگی در غربت، به مرحله‌ای از زندگی رسیده که دیگر تفاوت چندانی برایش ندارد که بتواند در ایران فعالیت موسیقی یا فرهنگی داشته باشد یا نه.

نامجو تأکید کرد: «مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، کنار خانواده‌ام، خواهرهام و اقوامم.»

این خواننده همچنین با اشاره به سال‌های باقی‌مانده زندگی، ابراز امیدواری کرد بتواند این سال‌ها را در کنار خانواده و نزدیکانش سپری کند و از حضور در کنار آنها لذت ببرد.

بازگشت نامجو به ایران پس از نزدیک به دو دهه، در حالی مطرح شده که او طی این سال‌ها بخش قابل توجهی از فعالیت حرفه‌ای خود را خارج از کشور دنبال کرده است.