حادثه فرود اضطراری پرواز فلای‌دبی، برنامه سفر نتانیاهو و کاتس به نوار غزه را تحت تأثیر قرار داد و این سفر لغو شد.

به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، در پی ظن و گمانه‌زنی‌ها پیرامون ابعاد امنیتی حادثه فرود اضطراری هواپیمای مسافربری فلای‌دبی لغو شد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که صبح امروز (چهارشنبه) یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت اماراتی «فلای‌دبی» در پی ارسال پیام کمک، ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی تبوک عربستان شد. این پرواز عازم تل‌آویو بود. مقامات فرودگاه تبوک اعلام کردند اگرچه هواپیما به سلامت بر زمین نشسته، اما خلبان و کمک‌خلبان آن دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند؛ هم‌زمان گزارش‌هایی نیز از سرگردانی و عدم امکان فرود چند فروند پرواز مسافربری بر فراز فرودگاه ریاض مخابره شده بود.

همچنین تا اطلاع ثانوی پرواز‌های فلای‌دبی به فرودگاه دیگری در اراضی اشغالی منتقل شده است.

به دنبال این رویداد و هم‌زمان با آغاز تحقیقات مراجع ذی‌صلاح درباره چرایی این سانحه، دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو با طرح این فرضیه که ماجرای هواپیما منشأ خرابکاری یا حمله امنیتی در منطقه داشته، به دلیل احتیاط، سفر مقامات ارشد خود به نوار غزه را لغو کردند.

این هواپیما به علت فرود سخت، از ناحیه دم دچار آسیب فیزیکی شده است.