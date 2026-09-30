En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لغو سفر نتانیاهو به غزه در پی حادثه فلای‌دبی

حادثه فرود اضطراری پرواز فلای‌دبی، برنامه سفر نتانیاهو و کاتس به نوار غزه را تحت تأثیر قرار داد و این سفر لغو شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۱۹
| |
1104 بازدید
کاتس و نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، در پی ظن و گمانه‌زنی‌ها پیرامون ابعاد امنیتی حادثه فرود اضطراری هواپیمای مسافربری فلای‌دبی لغو شد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که صبح امروز (چهارشنبه) یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت اماراتی «فلای‌دبی» در پی ارسال پیام کمک، ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی تبوک عربستان شد. این پرواز عازم تل‌آویو بود. مقامات فرودگاه تبوک اعلام کردند اگرچه هواپیما به سلامت بر زمین نشسته، اما خلبان و کمک‌خلبان آن دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند؛ هم‌زمان گزارش‌هایی نیز از سرگردانی و عدم امکان فرود چند فروند پرواز مسافربری بر فراز فرودگاه ریاض مخابره شده بود.

همچنین تا اطلاع ثانوی پرواز‌های فلای‌دبی به فرودگاه دیگری در اراضی اشغالی منتقل شده است.

به دنبال این رویداد و هم‌زمان با آغاز تحقیقات مراجع ذی‌صلاح درباره چرایی این سانحه، دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو با طرح این فرضیه که ماجرای هواپیما منشأ خرابکاری یا حمله امنیتی در منطقه داشته، به دلیل احتیاط، سفر مقامات ارشد خود به نوار غزه را لغو کردند.

این هواپیما به علت فرود سخت، از ناحیه دم دچار آسیب فیزیکی شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو کاتس غزه لغو سفر فلای دبی
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خودکشی خلبان؛ سناریوی وحشت پرواز فلای‌دبی
8 ویدیو از تلاش برای ساقط کردن هواپیمای فلای دبی حامل اسرائیلی‌ها
حمله وقیحانه وزیر اسرائیل به ایران پس از حادثه فلای‌دبی
درخواست تعلیق همه پروازهای فلای‌دوبی به اسرائیل
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rLj
tabnak.ir/005rLj