چرا مصر مستقیماً وارد جنگ با انصارالله یمن نمیشود؟/ درآمد کانال سوئز بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «نیو عرب» در مقالهای نوشته است: هفت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مصر خود را بیش از پیش در معرض فشارهای یک آتشسوزی منطقهای گستردهتر میبیند.
حمله اخیر حوثیها برای تثبیت کنترل بر بابالمندب، خطرات جدی برای قاهره به همراه دارد؛ کشوری که پیشتر نیز پیامدهای اقتصادی حملات حوثیها به ترافیک دریایی را تجربه کرده است.
در اواخر سال ۲۰۲۳، هنگامی که حوثیها در پاسخ به جنگ اسرائیل در غزه، کشتیرانی تجاری را هدف قرار دادند، این کارزار ترافیک عبوری از دریای سرخ و کانال سوئز را به شدت کاهش داد.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، این ناآرامیها درآمد کانال سوئز مصر را در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش داد.
از آن زمان، ترافیک عبوری از کانال بهبود یافته و تعداد عبورها در ماههای ژوئیه و اوت از ۱۲۰۰ فراتر رفته است. اوت همچنین شلوغترین ماه از دسامبر ۲۰۲۳ بود.
با این حال، اختلال طولانیمدت میتواند بار دیگر یکی از منابع کلیدی ارز خارجی مصر را تحت فشار قرار دهد. بدتر شدن امنیت دریای سرخ همچنین پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی گستردهتری برای کل منطقه به همراه خواهد داشت.
حوثیها به دنبال حداکثرسازی دستاوردهای دریای سرخ
حمله گسترده حوثیها در امتداد ساحل دریای سرخ یمن، از جمله تصرف قلمرو مهم استراتژیک اطراف مُخا و جزایر میون (پریم) و حنیش، با هدف تثبیت موقعیت آنها در اطراف بابالمندب انجام میشود.
یاسمین الاریانی، مدیر اجرایی تولید دانش در مرکز مطالعات استراتژیک صنعا، به The New Arab گفت آنها میدانند که حفظ ساحل برای مدت طولانی ممکن است دشوار باشد، به همین دلیل تلاش میکنند با تأمین ارتفاعات مشرف به بابالمندب و قطع خطوط استراتژیک ارتباطی عدن و تعز، خود را تثبیت کنند؛ اقدامی که توانایی ارسال نیروهای کمکی به مخا را مختل میکند»
این استراتژی همچنین روند گستردهتری در درگیریهای معاصر را تقویت میکند: تسلیح وابستگی متقابل اقتصادی. ماههای اخیر نشان داده است که اقتصاد جهانی تا چه حد به تعداد محدودی از شبکههای زیرساختی استراتژیک و گلوگاههای دریایی وابسته است.
این عدم تقارن، فرصتهایی برای بازیگران ضعیفتر از نظر متعارف ایجاد کرده تا دستاوردهای سیاسی نامتناسب به دست آورند. استفاده ایران از تنگه هرمز، اهرم استراتژیکی را که میتوان از سلاحسازی گلوگاههای دریایی به دست آورد، برجسته کرد.
این منطق به ویژه در مورد دریای سرخ مصداق دارد، جایی که حوثیها تحولات اطراف تنگه هرمز را با آگاهی فزایندهای دنبال میکنند که برای تحمیل هزینههای واقعی بر کشتیرانی جهانی و بازارهای انرژی، نیازی به کنترل بلامنازع کل کریدور دریایی ندارند. توانایی ایجاد عدم قطعیت کافی، خود میتواند به یک ابزار استراتژیک مهم تبدیل شود.
علیا براهیمی، همکار ارشد غیرمقیم در شورای آتلانتیک، به The New Arab گفت حوثیها هنوز نمیخواهند همه کشتیرانی را خفه کنند، بلکه میخواهند این احتمال را باز نگه دارند که اگر خواستههای خاصی برآورده نشود، اوضاع میتواند در آن جهت پیش برود. فعلاً برای آنها بهتر است که تهدید پوشیده بماند.
چشمانداز اختلال طولانیمدت، فشار سنگینی بر محاسبات استراتژیک قاهره وارد میکند. مصر همسو با موضع محتاطانه خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با خویشتنداری استراتژیک به آخرین تشدید تنش نزدیک شده است.
در پاسخ به آخرین دور حملات حوثیها، قاهره یک سلول بحران تخصصی برای رصد تحولات ایجاد کرد و بر دیپلماسی منطقهای خود افزود. سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به قاهره در اواسط سپتامبر، نشاندهنده ادامه هماهنگی دوجانبه نزدیک بود.
در سطح چندجانبه، چهارگانه منطقهای متشکل از مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، همچنان فعال است و برای ششمین بار در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد.
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، نیز با همتای عمانی خود دیدار کرد و بر همبستگی مصر با عربستان سعودی تأکید و تعهد قاهره به حمایت از کاهش تنش منطقهای را تصدیق کرد.
جورجیو کافیرو، به The New Arab گفت مصر از تشدید بیشتر خصومتهای منطقهای، به ویژه در دریای سرخ، چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. این نشان میدهد که قاهره احتمالاً به ایفای نقش میانجی در کنار سایر بازیگران منطقهای با منافع مشابه، از جمله عمان، پاکستان، ترکیه و قطر، ادامه خواهد داد.
با این حال، اعتماد فزاینده حوثیها را نمیتوان از استراتژی گستردهتر منطقهای ایران جدا کرد. با تضعیف شدید تواناییهای حماس و حزبالله، حوثیها به یک اهرم حیاتی برای تهران تبدیل شدهاند تا فشار وارد کند و قدرت خود را در سراسر منطقه به نمایش بگذارد.
صحنههای درگیری منطقهای به هم پیوسته
رویکرد فزاینده قاطعانه حوثیها به بابالمندب در یک لحظه استراتژیک مهم، پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، صورت میگیرد.
الاریانی به The New Arab گفت با متوقف شدن مذاکرات صلح و افزایش ترس از تجدید خصومتها، «حوثیها به خود یک جدول زمانی فشرده برای انجام عملیات بابالمندب دادند، زیرا برای اینکه نتیجه بهینهای برای حوثیها و ایران داشته باشد، باید پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا اتفاق میافتاد تا بتوان از آن به عنوان اهرم در مذاکرات ایران و آمریکا استفاده کرد.»
این تحولات نشان میدهد که چگونه میتوان چندین صحنه را همزمان، از طریق گروههای متحد، با پیامدهای اقتصادی و امنیتی دوررس، بهرهبرداری کرد.
مصر که پیشتر نسبتاً از اثرات مستقیم جنگ ایران محفوظ بود، اکنون با چالشهای فزایندهای از تشدید تنشها در دریای سرخ روبهروست. قاهره تاکنون از منزوی کردن یا تحریک هر یک از بازیگران منطقهای اجتناب کرده است.
این احتیاط با میراث مداخله مصر در یمن در دهه ۱۹۶۰ تقویت میشود؛ مداخلهای که جان بیش از ۱۰۰۰۰ سرباز مصری را گرفت و ترجیح دیرینهای برای تعامل دیپلماتیک و هماهنگی نزدیک با شرکای منطقهای به جای مداخله نظامی مستقیم را شکل داد.
مصر احتمالاً با شرکای منطقهای همسو باقی خواهد ماند و حمایت سیاسی و احتمالاً نظامی هدفمند ارائه خواهد کرد؛ همانطور که از طریق مشارکت دریایی در عملیات طوفان قاطع در سال ۲۰۱۵ و از طریق عضویت در اتحاد دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان، که اوایل امسال برای تقویت امنیت دریایی و حفاظت از مسیرهای بینالمللی کشتیرانی و انرژی در دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن تأسیس شد، انجام داد.
براهیمی گفت، اما فشار برای اقدام از بسیاری جهات اعمال میشود و خطر واقعی این است که مصر به طور تصادفی توسط منطق تشدید تنش درگیری، به طور کلی، به دام بیفتد.
محدودیتهای اتحادهای منطقهای
حملات حوثیها به عربستان سعودی، اولین آزمون واقعی توافق دفاع مشترک مکه را رقم زد که ماه گذشته بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان منعقد شد. این آزمون، چالشهای پایدار فعالسازی چارچوبهای دفاعی مشترک منطقهای را آشکار کرد.
در حالی که امضاکنندگان در پاسخ به حملات حوثیها به عربستان سعودی، به صورت لفظی بسیج شدند، اینکه این امر به یک پاسخ مشترک هماهنگ تبدیل شود یا نه، هنوز مشخص نیست.
مصر خارج از این چارچوب باقی میماند، اما این چشمانداز چالشبرانگیز احتمالاً نقش آینده قاهره در چارچوبهای دفاعی مشترک را پیچیدهتر خواهد کرد، به ویژه توافقهای سبک ماده ۵ که تعهداتی برای مداخله مستقیم ایجاد میکنند.
هر تصمیم برای مداخله نیازمند احتیاط خواهد بود. قاهره همزمان در دو جبهه دریای سرخ را مدیریت میکند: به عنوان یک شریان اقتصادی و به عنوان یک صحنه استراتژیک که منافع منطقهای رقیب در آن تلاقی میکنند. این امر محدودیتهای قابل توجهی بر دامنه مشارکت مستقیم مصر ایجاد میکند.
این پویاییها مصر را با مجموعه محدودی از گزینهها روبهرو میکند. تشدید بیشتر در دریای سرخ، اقتصاد مصر را در معرض خطرات اقتصادی و امنیتی مستقیم قرار میدهد، اما هزینههای مداخله مستقیم همچنان بالا است؛ بنابراین قاهره احتمالاً به اتکا به کانالهای دیپلماتیک، شبکههای تبادل اطلاعات و تواناییهای دریایی خود، در حین رصد دقیق تحولات، ادامه خواهد داد.
در نهایت، استراتژی مصر بر اساس میزان گسترش حوثیها و جنگ گستردهتر ایران، و اینکه درگیری تا چه حد مستقیماً به منافع استراتژیک مصر سرریز میکند، شکل خواهد گرفت.