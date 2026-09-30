به گزارش تابناک؛ در حالی که دومین پرواز فلای‌دبی به مقصد تل‌آویو، با شماره پرواز FZ ۱۰۸۱، به دبی بازگشت، مری رگو، وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی خواستار توقف پرواز فلای دبی به اراضی اشغالی شد.

فلایت رادار افزود: دومین پرواز فلای‌دبی به مقصد تل‌آویو تغییر مسیر داده و اکنون در حال بازگشت به دبی است.

کانال ۱۲ گزارش داد که وزیر حمل و نقل، که در جلسه‌ای با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و نمایندگان ارتش و سایر سازمان‌های امنیتی شرکت کرد، درخواست تعلیق همه پرواز‌های فلای‌دوبی به اسرائیل را داد.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز گفت: هیچ چیزی شبیه به حادثه هواپیما که صبح امروز رخ داد، در جلسه توجیهی امنیتی دیشب با نخست وزیر ذکر نشده است. تمام این هیاهویی که سخنگویان آنها اکنون به راه انداخته‌اند، تنها چیزی را که دیروز مشخص بود، ثابت می‌کند - اینکه آنها بار دیگر در تلاشند تا به قیمت امنیت اسرائیل، سیاست‌های بی‌ارزشی را به کار گیرند. یک باند بی‌ملاحظه.

صبح امروز پس از ناپدید شدن پرواز ابوظبی به تل‌آویو از رادار‌های ردیابی، رسانه‌ها به سرعت شروع به گمانه‌زنی‌های متفاوت در این رابطه از هواپیماربایی، رخداد امنیتی و نقص فنی کردند، اما در نهایت این پرواز دقایقی بعد سرانجام با اسکورت جنگنده‌های سعودی در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.

منبع: ایسنا