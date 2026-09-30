تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت

برای نخستین بار تصاویری متفاوت از علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک؛ برای اولین بار عکس‌هایی خاص از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می شود. علی آقامحمدی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهره‌ای است که طی سال‌های گذشته در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور حضور داشته است. او از سال ۱۳۸۵ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تصاویر منتشرشده در این خبر ، بخش متفاوتی از حضور و فعالیت علی آقامحمدی را نشان می‌دهد؛ تصاویری که معمولاً در گزارش‌های رسمی و خبری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و می‌تواند برای مخاطبان، تصویری متفاوت از یکی از چهره‌های باسابقه ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور ارائه کند.

او در اظهارات اخیر خود درباره تحولات کشور، بر ضرورت آمادگی در برابر تهدید‌های آینده تأکید کرده و گفته است. آقامحمدی در تازه‌ترین اظهاراتش در یک مصاحبه درباره وضعیت امنیتی کشور، از استقرار گروه‌های تروریستی و مسلح در سطح شهر سخن گفته است.