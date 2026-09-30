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گوشت اسب و الاغ به بازار می‌آید؟

سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به اخبار منتشرشده درباره عرضه گوشت اسب و الاغ تأکید کرد که هیچ مجوزی برای کشتار یا عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۹۲
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1398 بازدید
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۴
گوشت

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخبار مربوط به کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان، اسب، الاغ و استر، بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند و سازمان دامپزشکی کشور برای رفع ابهامات ایجادشده توضیحاتی ارائه کرد.

مکاتبه مورد اشاره در پاسخ به استعلام برخی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و صرفاً با هدف تبیین الزامات و فرآیند‌های قانونی، شرعی و بهداشتی مرتبط با بررسی این موضوع انجام شده است. این مکاتبه به هیچ عنوان به معنای صدور مجوز، موافقت با کشتار یا عرضه گوشت تک‌سمیان و یا تغییر در ضوابط و مقررات جاری کشور نیست.

بر اساس ضوابط موجود، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص کشتار و عرضه این فرآورده‌ها مستلزم طی مراحل قانونی و تخصصی متعددی از جمله اخذ نظر و حکم شرعی از مراجع ذی‌صلاح، تعیین سیاست‌های اجرایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین و ابلاغ الزامات و ضوابط بهداشتی و طی تشریفات قانونی مربوط به تأسیس و بهره‌برداری از مراکز نگهداری، پرورش، کشتار، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و عرضه است.

سازمان دامپزشکی کشور تأکید می‌کند تاکنون هیچ‌گونه مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده و هیچ تصمیم اجرایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

بدیهی است هرگونه بررسی یا تصمیم‌گیری احتمالی در آینده، منوط به احراز وجاهت شرعی، طی کامل مراحل قانونی، اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح و تدوین و ابلاغ ضوابط بهداشتی مربوط خواهد بود.

همچنین تا زمان طی فرآیند‌های قانونی و ابلاغ ضوابط مربوط، هرگونه کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان، مطابق مقررات جاری، تخلف محسوب شده و موارد شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر بهداشت دام و فرآورده‌های خام دامی، رعایت الزامات شرعی، قانونی و بهداشتی، صیانت از سلامت عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را مبنای اقدامات و تصمیمات خود قرار داده است.

پیش از این سانامه‌ای از سوی سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها منتشر شده بود که هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون کشتار و عرضه گوشت تک سمیان در بازار داخلی ویا جهت صادرات، مستلزم رعایت نظر و حکم شرعی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تگهداری و پروش تک سمیان، کشتارگاه صنعتی تک سمیان و عرضه گوشت تک سمیان است.

 

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برچسب ها
گوشت اسب گوشت الاغ سازمان دامپزشکی کشور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
14
پاسخ
به این مرحله هم میرسیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
14
پاسخ
به اونجا هم خواهیم رسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
8
پاسخ
کم کم کار به گوشت شکار هم میرسه...از الان به فکر قانونش باشیم..
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
4
پاسخ
به اون خدایی که شما مسوولین میپرستید ما مردم ایران مسلمان و مسیحی و زرتشتی و یهودی و .... یک جماعت هستیم دشمن نیستیم که شما مسوولین اینطور با ما رفتار میکنید
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