یک فیلم ایرانی در جشنواره بینالمللی آگروفیلم
به گزارش تابناک؛ فیلم کوتاه «تپه شیر» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی بنیامین اثباتی، به بخش مسابقه چهل و دومین دوره جشنواره بینالمللی آگرو فیلم در کشور اسلواکی، راه یافت.
جشنواره بینالمللی آگروفیلم AGROFILM با بیش از چهار دهه برگزاری، به روایت داستانهایی درباره زمین، انسان و طبیعت پرداخته است؛ داستانهایی پیرامون آنچه ما را تغذیه میکند در بر میگیرد و شکل میدهد. این جشنواره به فیلمهایی با موضوعات کشاورزی، غذا، جنگلداری، زندگی روستایی، حفاظت از منابع طبیعی و آیندهای پایدار، اختصاص دارد.
این رویداد ۲۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵) در اسلواکی برگزار خواهد شد.
در خلاصه داستان «تپه شیر» آمده است: «آسیه برای رفتن به روستایی که در آن درس میدهد دچار مشکل میشود و...»
فهیمه هرمزی، سعید امیرآبادی، سپینود دلبر حساس، ابراهیم اثباتی، خدیجه اثباتی و پاییز اثباتی به همراه جمعی از اهالی روستای برگ جهان در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل فیلم کوتاه «تپه شیر» عبارتند از:
تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: بنیامین اثباتی، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایلبیگی، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: حسین تورنگ، صداگذاری و ترکیب صداها: احسان افشاریان، اصلاح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، طراح صحنه و لباس: بنیامین اثباتی، موسیقی: نگار خارکن، دستیار کارگردان و برنامهریز: سمانه اصفهانی، مدیر تولید: محمدحسن معینینکو، منشی صحنه: لیدا اثباتی، طراح پوستر: سمانه اصفهانی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.