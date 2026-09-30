اموال جادوگر فوتبال مصادره شد

به گزارش تابناک؛ اموال نامشروع حاصل از جرم جادوگر فوتبال مصادره شد.

حسین فاضلی هریکندی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به «جادوگر فوتبال» گفت: در پی دستگیری و محاکمه شخصی که در محافل ورزشی به نام «جادوگر فوتبال» معروف بوده است؛ وی به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع از طریق ادعای واهی و کذب» به تحمل ۵ سال حبس و ضبط اموال نامشروع حاصل از جرم محکوم شد.

اموال مصادره و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال

وی با اشاره به اموال کشف شده از متهم اضافه کرد: حدود ۶۶۰۰ دلار، بیش از ۲ هزار یورو، ۸۰ سکه تمام بهار آزادی، ۳ شمش طلا و مقادیری طلا و ۲ دستگاه خودرو تویوتا لندکروز و مرسدس بنز از متهم کشف شده که همگی حاصل اعمال مجرمانه نامبرده بود و همه این اموال مصادره و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شده و پس از طی تشریفات مزایده، به فروش خواهد رفت.

پنج سال محکومیت حبس برای متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم هم اکنون در حال تحمل پنج سال محکومیت حبس صادره است متذکر شد: کلیه آلات و ادوات مختلف مربوط به سحر و جادو که از متهم کشف شده بود هم معدوم شد.

منبع: تسنیم