قیمت طلا و سکه در بازار امروز / سقف جدید در بازار طلا !

قیمت طلا و سکه امروز هم رکورد جدیدی زد و انس جهانی طلا با ۱.۱ درصد رشد به ۴,۱۹۶ دلار رسید و این، زنگ پرواز طلا و سکه را در بازار داخلی به‌صدا درآورد اما آیا این پرواز، بند فرود هم دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز هم صعودی شد به طوری که سکه امامی امروز از ۲۵۶ میلیون عبور کرد و انس جهانی طلا ۴,۱۴۹ دلار شد که این رقم نسبت به دیروز ۴۷ دلار گرانتر شده است همچنین قیمت هرگرم ۱۸ عیار ۲۴,۹۹۴,۰۰۰ شده که نسبت به روز گذشته که ۲۵,۳۱۲,۸۰۲ است ۳۱۸,۸۰۲ هزارتومان گرانترشده است.

هرگرم ۲۴ عیار ۳۳,۲۹۳,۰۰۰ میلیون تومان شد که نسبت به دیروز که ۳۳,۷۴۷,۰۲۷ بود ۴۵۴,۰۲۷ هزارتومان گران تر شده است . همچنین قیمت سکه امامی امروز ۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰ قیمت خورد که نسبت به قیمت دیور که ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شده است.

قیمت طلا و سکه پرواز کرد

قیمت سکه طرح قدیم ۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰ میلیون تومان شد که نسبت به دیروز ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شد. همچنین قیمت نیم سکه امروز ۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان شد که نسبت به روز گذشته که ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰بود ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شد.

قیمت ربع سکه امروز ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان شد که نسبت به دیروز که ۷۰ میلیون تومان بود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان گرانتر شد همچنین قیمت سکه گرمی امروز ۳۷میلیون تومان شد که نسبت به روز گذشته که ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود مبلغ ۱ میلیون تومان گرانتر شده است.

انس جهانی طلا با ۱.۱ درصد افزایش به ۴,۱۹۶ دلار رسید و این رشدِ جهانی، به‌صورت مستقیم بر بازار داخلی اثر گذاشته و نقطه‌ی حرکت همه‌ی قیمت‌های داخلی را تعیین کرده است.

سکه طرح قدیم با ۲.۶ درصد رشد، در بین سکه‌ها بیشترین جهش را داشته و از ۲۴۶ به ۲۵۲.۵ میلیون تومان رسید.

تقاضا به سمت سکه‌های خرد کشیده شد!

قیمت سکه گرمی که دیروز بدون تغییر مانده بود، امروز با ۲.۸ درصد رشد به ۳۷ میلیون تومان رسید که این مساله نشان می دهد تقاضا به سمت سکه‌های خرد نیز کشیده شده است.

سکه امامی با ۳.۱ میلیون تومان رشد به ۲۵۶.۳ میلیون تومان رسید و سقف‌های جدید قیمتی زده شد و جو صعودی در بازار همچنان پابرجاست.

بالا رفتن طلای جهانی به بالای ۴,۱۹۰ دلار، فشار صعودی بر بازار داخلی وارد می‌کند به طوری که قیمت دلار ۲۵۴,۵۰۰ تومان رسیده است که اگر دلار بالاتر برود، طلا و سکه هم به‌تبع آن بالا می‌رود.

بنابراین در شرایطی که بازار منتظر نوسانات ارزی و تورمی است، تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا و سکه افزایش پیدا می کند که به نظر می رسد در صورت هرگونه تزریق ارز یا مداخله‌ بانک مرکزی برای کنترل بازار، احتمال تثبیت یا اصلاح قیمت وجود دارد.

اما در شرایط فعلی که بازار در اوج هیجان است خرید هیجانی در نقطه‌ی اوج، پرریسک است و خرید پله‌ای منطقی تر به نظر می رسد بنابراین روند نرخ ارز و طلای جهانی دو، دماسنج اصلی بازار طلا و سکه است.