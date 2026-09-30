محسن برهانی در پرونده بهادری جهرمی محکوم شد

محسن برهانی در پی شکایت علی بهادری جهرمی و پس از دو سال رسیدگی قضایی، به اتهام افترا محکوم شد

به گزارش تابناک؛ محسن برهانی به اتهام افترا به علی بهادری جهرمی محکوم شد.

محسن برهانی در توییتی درباره علی بهادری جهرمی سخنگوی سابق دولت و برادرش مدعی شده بود: «در هیچ آزمون سراسری -که بقیه بچه‌های مردم برای ورود به دکتری شرکت می‌کنند- شرکت نکردند» و در ادامه، ورود آنان به دانشگاه و طی دوره دکتری و عضویت در هیئت علمی را ناشی از مسیر غیرقانونی دانسته بود.

بهادری جهرمی ادعای محسن برهانی را رد کرد

پس از این ادعا‌ها بهادری جهرمی اعلام کرده بود از طریق شرکت در آزمون و دقیقاً مشابه همه دانشجویان بدون هیچ سهمیه‌ای، موفق به پذیرش در دوره دکتری دانشگاه تهران شده و پس از طی فرایند‌های قانونی مشابه دیگران، به عنوان عضو هیئت علمی جذب شده است. همچنین اعلام کرده بود، محسن برهانی خودش بورس دانشگاه شهرکرد بوده و علی‌رغم تعهد بورس به این دانشگاه، جذب دانشگاه تهران شده است.

برهانی به اتهام افترا محکوم شد

در پی تشکیل پرونده، دادگاه پس از دو سال رسیدگی به موضوع و استعلام از مراجع ذیصلاح، با تأیید اظهارات شاکی، برهانی را به اتهام افترا محکوم کرد. رأی صادرشده در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و نهایی شده است.

حکم حبس برهانی به جریمه مالی تبدیل شد

در نهایت با توجه به اعتراف و پذیرش اشتباه برهانی در مرحله تجدیدنظر، مجازات حبس صادر شده در مرحله بدوی به مجازات مالی تبدیل و به مرحله اجرا درآمد.

منبع: تسنیم