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محسن برهانی در پرونده بهادری جهرمی محکوم شد

محسن برهانی در پی شکایت علی بهادری جهرمی و پس از دو سال رسیدگی قضایی، به اتهام افترا محکوم شد
کد خبر: ۱۳۹۶۶۸۵
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2359 بازدید
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۶
محسن برهانی

به گزارش تابناک؛ محسن برهانی به اتهام افترا به علی بهادری جهرمی محکوم شد.

محسن برهانی در توییتی درباره علی بهادری جهرمی سخنگوی سابق دولت و برادرش مدعی شده بود: «در هیچ آزمون سراسری -که بقیه بچه‌های مردم برای ورود به دکتری شرکت می‌کنند- شرکت نکردند» و در ادامه، ورود آنان به دانشگاه و طی دوره دکتری و عضویت در هیئت علمی را ناشی از مسیر غیرقانونی دانسته بود.

بهادری جهرمی ادعای محسن برهانی را رد کرد

پس از این ادعا‌ها بهادری جهرمی اعلام کرده بود از طریق شرکت در آزمون و دقیقاً مشابه همه دانشجویان بدون هیچ سهمیه‌ای، موفق به پذیرش در دوره دکتری دانشگاه تهران شده و پس از طی فرایند‌های قانونی مشابه دیگران، به عنوان عضو هیئت علمی جذب شده است. همچنین اعلام کرده بود، محسن برهانی خودش بورس دانشگاه شهرکرد بوده و علی‌رغم تعهد بورس به این دانشگاه، جذب دانشگاه تهران شده است.

برهانی به اتهام افترا محکوم شد

در پی تشکیل پرونده، دادگاه پس از دو سال رسیدگی به موضوع و استعلام از مراجع ذیصلاح، با تأیید اظهارات شاکی، برهانی را به اتهام افترا محکوم کرد. رأی صادرشده در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و نهایی شده است.

حکم حبس برهانی به جریمه مالی تبدیل شد

در نهایت با توجه به اعتراف و پذیرش اشتباه برهانی در مرحله تجدیدنظر، مجازات حبس صادر شده در مرحله بدوی به مجازات مالی تبدیل و به مرحله اجرا درآمد.

منبع: تسنیم

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محسن برهانی علی بهادری جهرمی افترا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
3
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اجرای عدالت برای برخی تلخ است

اما باید عدالت را پذیرفت ولو برایت ناخوشایند باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
چرا نسبت به عدالت آلرژی دارید
جرم کرده باید مجازات شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
چه ربطی داشت به این مطلب؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
1
پاسخ
حبس همه جریمه مالی شد . الا رسایی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
وکیل محکوم شد
این چه جور حقوقدان و وکیله و.... که محکوم شد
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