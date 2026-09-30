منابع رسمی عربستان و اردن، گزارش رسانه‌های عبری درباره حضور نمایندگان این کشورها در نشست با نتانیاهو در ابوظبی را تکذیب کردند.این اقدام، ادعاهای مطرح‌ درباره دیپلماسی پنهان در سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را بی‌اعتبار کرد.

تیر خلاص ریاض و امان به ادعای جنجالی نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ یک منبع اردنی، صحت ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های عبری درباره حضور نماینده‌ای از اردن در نشستی با نتانیاهو در جریان سفر اخیر وی به پایتخت امارات را رد کرد.

به نقل از عربی ۲۱، این منبع که رسانه‌های رسمی اردن اظهارات او را منتشر کردند، این ادعاها را «افترا و بی‌اساس» خواند و گفت این مطالب از سوی رسانه‌های عبری نزدیک به نتانیاهو و با «اهداف انتخاباتی» و پس از انزوای بین‌المللی او در جریان حضورش در نشست‌های سازمان ملل مطرح شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اردنی، این ادعاها پس از سخنرانی عبدالله دوم، پادشاه اردن، در سازمان ملل و واکنش‌های بین‌المللی به آن مطرح شد.

پیش‌تر رسانه‌های صهیونیستی از برگزاری نشستی گسترده در ابوظبی در روز یکشنبه، همزمان با سفر نتانیاهو و دیدار او با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات خبر داده و مدعی شده بودند نمایندگانی از چند کشور عربی و منطقه‌ای به همراه نماینده‌ای از آمریکا در آن حضور داشته‌اند.

شبکه عبری ۱۴ مدعی شده بود این نشست در دو مرحله برگزار شده است؛ مرحله نخست تنها با حضور طرف‌های اسرائیلی و اماراتی برگزار شد و در مرحله دوم نمایندگانی از عربستان سعودی، مغرب، مصر، کویت، بحرین، لیبی، عمان و آمریکا به آن پیوستند. برخی دیگر از رسانه‌های اسرائیلی نیز از حضور نمایندگانی از اردن و قطر خبر داده بودند، هرچند هیچ تأیید رسمی برای این ادعا ارائه نکردند.

در همین حال، عربستان سعودی نیز این گزارش‌ها را تکذیب کرد. یک مقام ارشد سعودی اعلام کرد گزارش‌های مربوط به دیدار میان مقام‌های سعودی و اسرائیلی در جریان سفر نتانیاهو به امارات «صحت ندارد».

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که رسانه عبری «Ynet» مدعی شده بود نتانیاهو در جریان سفر خود به امارات با مقام‌هایی از کشورهای غرب آسیا از جمله یک مقام سعودی دیدار کرده است. این رسانه بعداً گزارش اولیه خود را اصلاح و اعلام کرد که نمی‌تواند وقوع چنین دیداری را تأیید کند.

بر اساس ادعاهای رسانه‌های عبری، موضوع این مذاکرات شامل همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقابله با ایران و انصارالله یمن و ایجاد یک چارچوب دفاعی منطقه‌ای بوده است.

در همین حال، روزنامه ایتالیایی «ایل فولیو» از احتمال حضور صدام حفتر، فرزند خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی در این نشست خبر داد. این روزنامه به داده‌های مربوط به ردیابی پروازی یک هواپیما استناد کرده که از سوی حفتر استفاده می‌شود و تقریباً همزمان با ورود نتانیاهو به ابوظبی رسیده بود.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از این روزنامه گزارش دادند که حفتر ممکن است با نتانیاهو دیدار کرده و درباره دریافت حمایت سیاسی گفت‌وگو کرده باشد؛ با این حال، هیچ‌یک از دو طرف این دیدار را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند.

منبع: فارس