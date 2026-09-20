ابوظبی همه‌ چیز را تکذیب کرد!

امارات متحده عربی رسماً تکذیب کرد که حاکم این کشور با نتانیاهو گفتگو کرده و هشدارهایی درباره ۷ اکتبر به او منتقل کرده باشد.

به گزارش تابناک؛ با فشارهای رژیم صهیونیستی، ابوظبی مجبور شد گزارش روزنامه عبری هاآرتص درباره رایزنی‌های بن زاید و نتانیاهو پیش از عملیات هفت اکتبر را تکذیب کند.

یک خبرگزاری رسمی دولتی به نقل از یک مقام ارشد اماراتی گزارش داد: «مسائل امنیتی در سطوح مربوطه بررسی می‌شوند، نه در سطح رهبری.»

امارات متحده عربی اعلام کرد گزارشِ گفتگو میان محمد بن زاید و نتانیاهو نادرست است.

یک منبع رسمی اماراتی به گزارش روزنامه عبری «هاآرتص» که در آن ادعا شده بود ابوظبی قبل از هفت اکتبر به تل‌آویو درباره حمله قریب‌الوقوع حماس هشدار داده است، پاسخ داد.

این منبع در پاسخ به سوال روزنامه «د نشنال» گفت: امارات از طریق مسؤولان مربوطه، با سایر کشورها درباره مسائل امنیتی در حال گفت‌وگو است و چنین جزئیاتی را در سطح سران ملی بررسی نکرده است.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، این واکنش پس از فشارهای رژیم صهیونیستی بر ابوظبی به ویژه پس از تبدیل آن به موضوعی داغ در مبارزات انتخاباتی اراضی اشغالی در حوزه امنیت، صورت می‌گیرد.

تفسیر محافل صهیونیستی به این شکل بوده که در این تکذیبیه، به صراحت به هشدار امارات به اسرائیل قبل از هفت اکتبر اشاره نشده، بلکه به تکذیب این موضوع که خود بن زاید این هشدار را به نتانیاهو منتقل کرده، محدود شده است.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی، این موضوع به نگرانی اصلی سیاستمدارانی تبدیل شده که مبارزات انتخاباتی خود را بر اساس دغدغه‌های امنیتی تنظیم کرده‌اند.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز در این رابطه نوشت با فشارهای اسرائیل، امارات مجبور شد بیانیه‌ای در رد گزارشی اخیر هاآرتص و انجام گفت‌وگویی در این خصوص میان بن زاید و نتانیاهو صادر کند.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که دفتر نتانیاهو چندین بار با ابوظبی تماس گرفته و خواستار تکذیب این تماس شده است.

پیشتر روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت که محمد بن زاید قبل از عملیات هفت اکتبر به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره عملیات بزرگی که شهید پیشتر یحیی السنوار، رهبر حماس در نوار غزه برنامه‌ریزی کرده بود، هشدار داده بود.

پس از انتشار این گزاش دفتر نتانیاهو گزارش هاآرتص را تکذیب کرد.

وزارت خارجه امارات نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت امارات در مورد گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها درباره گفت‌وگوها میان روسای دولت‌ها اظهار نظر نمی‌کند.

منبع: برنا