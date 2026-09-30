«ادویه آفتاب» چه فوایدی دارد؟

کروسین، کروستین و سافرانال از ترکیبات مهم این ادویه هستند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که این مواد می‌توانند در برابر استرس اکسیداتیو و برخی فرآیند‌های التهابی اثر داشته باشند.

به گزارش تابناک؛ زعفران یکی از ارزشمندترین ادویه های جهان است و علاوه بر کاربرد غذایی، ترکیبات گیاهی فعالی مانند کروسین، کروستین و سافرانال دارد. پژوهش های آزمایشگاهی و انسانی نشان داده اند که این ترکیبات دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند و ممکن است بر برخی جنبه های سلامت اثر بگذارند.

البته بسیاری از ادعاهای مربوط به خواص زعفران هنوز در مرحله پژوهش قرار دارند و نمی توان از آن به عنوان جایگزین درمان های پزشکی استفاده کرد.

ترکیبات آنتی اکسیدانی

کروسین، کروستین و سافرانال از ترکیبات مهم زعفران هستند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که این مواد می توانند در برابر استرس اکسیداتیو و برخی فرآیندهای التهابی اثر داشته باشند.

با این حال، وجود خاصیت آنتی اکسیدانی در آزمایشگاه به معنای اثبات پیشگیری از بیماری در انسان نیست و برای مشخص شدن اثر واقعی مصرف زعفران به مطالعات بالینی بیشتری نیاز است.

احتمال بهبود خلق و خو

یکی از زمینه هایی که درباره زعفران بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته، تاثیر احتمالی آن بر علائم افسردگی است.

برخی کارآزمایی های بالینی و مرورهای پژوهشی نشان داده اند که مکمل زعفران ممکن است در افراد مبتلا به علائم افسردگی خفیف تا متوسط، در مقایسه با دارونما باعث کاهش علائم شود. برخی مطالعات نیز نتایج قابل مقایسه ای با بعضی داروهای ضدافسردگی نشان داده اند، اما تعداد مطالعات و شرکت کنندگان هنوز محدود است و کیفیت شواهد در همه پژوهش ها یکسان نیست.

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بنابراین زعفران را می توان یک گزینه مورد مطالعه برای کمک به علائم افسردگی دانست، نه جایگزینی برای دارو یا روان درمانی.

علائم سندرم پیش از قاعدگی

برخی مطالعات کوچک نشان داده اند که مصرف مکمل زعفران ممکن است بعضی علائم سندرم پیش از قاعدگی، از جمله تغییرات خلقی، تحریک پذیری و اضطراب را کاهش دهد.

با وجود این نتایج، هنوز برای تعیین مقدار مصرف مناسب و میزان اثربخشی آن به پژوهش های بیشتری نیاز است.

عملکرد جنسی

پژوهش هایی درباره تاثیر زعفران بر عملکرد جنسی نیز انجام شده است. بعضی مطالعات، به ویژه در افرادی که اختلال عملکرد جنسی مرتبط با مصرف برخی داروهای ضدافسردگی داشته اند، نتایج امیدوارکننده ای نشان داده اند.

با این حال، تعداد این مطالعات محدود است و نمی توان زعفران را درمان قطعی اختلالات جنسی دانست.

آیا زعفران به کاهش وزن کمک می کند؟

برخی پژوهش های کوچک درباره مکمل زعفران کاهش اشتها یا کاهش جزئی برخی شاخص های وزن را گزارش کرده اند، اما شواهد فعلی برای توصیه زعفران به عنوان یک روش کاهش وزن کافی نیست.

اگر هدف کاهش وزن است، الگوی غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و دریافت انرژی متناسب با نیاز بدن همچنان عوامل اصلی هستند.

زعفران و سرطان

ترکیبات زعفران در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی اثراتی مانند مهار رشد برخی سلول های سرطانی نشان داده اند. این یافته ها از نظر علمی جالب توجه هستند، اما نباید آن ها را به معنای اثبات خاصیت ضدسرطان زعفران در انسان دانست.

در حال حاضر شواهد کافی برای استفاده از زعفران به منظور پیشگیری یا درمان سرطان وجود ندارد.

زعفران و سلامت مغز

برخی مطالعات آزمایشگاهی و بالینی اولیه، احتمال تاثیر زعفران بر عملکرد شناختی و بیماری های عصبی را بررسی کرده اند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای توصیه زعفران به عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری هایی مانند آلزایمر کافی نیست.

زعفران چه مقدار بی خطر است؟

مقدار زعفرانی که به عنوان ادویه در غذا مصرف می شود، با مقدار عصاره موجود در مکمل ها قابل مقایسه نیست. بسیاری از مطالعات مربوط به فواید احتمالی زعفران نیز از مکمل هایی با دوز مشخص استفاده کرده اند.

مصرف مقادیر زیاد زعفران می تواند باعث عوارضی مانند تهوع، سرگیجه، استفراغ و در دوزهای بسیار بالا مسمومیت شود. بنابراین نباید صرفا بر اساس نتایج مطالعات مکمل ها، مقدار زیادی زعفران مصرف کرد.

همچنین در دوران بارداری، مصرف مقادیر دارویی یا مکملی زعفران بدون نظر پزشک توصیه نمی شود.

زعفران می تواند بخشی از یک رژیم غذایی متنوع و سالم باشد، اما شواهد فعلی درباره بسیاری از فواید درمانی آن هنوز قطعی نیست. بیشترین شواهد انسانی در حال حاضر مربوط به احتمال کاهش علائم افسردگی است، در حالی که ادعاهایی مانند پیشگیری از سرطان، درمان آلزایمر یا کاهش وزن به پژوهش های بیشتری نیاز دارند.

منبع: عصرایران