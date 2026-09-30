En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می دهد؛

شرایط واگذاری زمین رایگان اعلام شد/ هنر فرار از مسئولیت وزارت راه و شهرسازی!

طرح ۱۴۰۰ روستای وزارت راه و شهرسازی شاید در ظاهر یک خبرِ خوب باشد؛ اما اگر به جزئیاتش نگاه کنید، چیزی بیشتر از "کاغذبازیِ پیچیده" نیست که بخش بزرگی از مردم را حذف می‌کند و دست اندازهایی مانند فرم ج سبز، سکونتِ ۵ ساله، تایید شورا و دهیاری پیش روی متقاضیان می گذارد اما سؤال این است که این طرح دقیقا برای چه کسانی است؟
کد خبر: ۱۳۹۶۵۵۷
| |
1572 بازدید
وزارت راه و شهرسازی و وزیر
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن تابناک ، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا از طریق سامانه saman.mrud.ir خبر داد ، اما نگاهی به جزئیات این طرح نشان می دهد که همه‌جا حرف از زمین است و هیچ‌جا خبری از ساخت مسکن نیست آن هم در شرایطیث که مشکل مردم روستایی، بیشتر هزینه مصالح، ساخت، و قدرت خرید است.
 
در روستاها که زمین به‌فراوانی وجود دارد؛ مشکل اساسی، هزینه‌ی ساخت، مصالح، و قدرت خرید مردم است و اگر مردم توان ساخت نداشته باشند، واگذاری زمین رایگان هم هیچ دردی را دوا نمی‌کند اما سوال این است که به کسی که نه هزینه مصالح دارد، نه توان ساخت، زمین بدهند  که چه کند؟ این دقیقاً همان حل مشکل با کاغذ است؛ نه حل واقعی بحران.
 
گذشته از آن شرایط اعلام‌شده به‌قدری محدود است که بخش بزرگی از جامعه را از این طرح حذف می‌کند برای مثال نیاز به نداشتن زمین و مسکن از ابتدای انقلاب و عدم استفاده از امکانات دولتی (فرم ج سبز) که این یعنی فقط کسانی که هرگز از هیچ‌گونه خدمات دولتی زمین و مسکن استفاده نکرده‌اند مشمول این طرح می‌شوند. 
 
همچنین بند بومی ساکن و سابقه سکونت ۵ ساله در روستای مورد نظر نیز چالش زا است؛ چرا که ده‌ها هزار نفر به دلیل نبود کار و درآمد، از روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند و حالا که به‌دنبال مسکن هستند، به‌خاطر نبود سابقه سکونت، حذف می‌شوند.
 
بنابراین اگر هدف، کمک به متقاضیان واقعی است، چرا برای بومی ساکن سخت‌گیرانه ۵ سال سکونت می‌خواهند اما برای غیرساکن آسان‌تر می‌گیرند؟ همچنین متقاضیان باید مدارک سکونت، ریشه و نسب را پس از تأیید شورای اسلامی و دهیاری بارگذاری کنند که ریشه و نسب، معیاری است که به‌راحتی می‌تواند با رانت، رابطه، و روابط محلی قابل جابه‌جایی است و زمانی که احراز هویت به «شورا و دهیاری» سپرده می‌شود، احتمال شکل گیری فساد و تبعیض محلی به‌شدت بالا می‌رود و حالا وزارت راه و شهرسازی بهتر است پاسخ دهد که با چه سازوکارِ نظارتی قرار است جلوی سوءاستفاده‌های محلی را بگیرد؟ 
 

قطره‌ای در اقیانوس بحران مسکن!

نکته دیگر اینکه کشوری که ده‌ها هزار روستا دارد واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا آن هم با شرایط محدودکننده، بسیار ناچیز است و در مقایسه با بحران بزرگ مسکن هیچ‌گونه راه‌گشایی واقعی نیست .
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرایط زمین رایگان وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام واگذاری زمین شورای اسلامی و دهیاری
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۲۸ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۵ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rJ7
tabnak.ir/005rJ7