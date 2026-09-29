وعده قالیباف برای افزایش رقم کالابرگ

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فراتر از آن اصلاح ساختاری و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش اعتبار آن، یک اولویت فوری است.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد: در چنین شرایطی، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه‌ی ما مسئولان، حفاظت تمام‌عیار و بی‌قید و شرط از معیشت مردم است ما در احکام قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت و تکالیف بودجه‌ای، سازوکارهای روشن حمایتی را ریل‌گذاری کرده‌ایم.

امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فراتر از آن اصلاح ساختاری و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش اعتبار آن، یک اولویت فوری است تا خانواده‌ها برای تأمین سبد خوراک و اقلام اساسی خود، در کوتاه‌ترین زمان به آرامش خاطر ملموس و عینی برسند.

در همین راستا بمنظور رفع ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های دولتی‌وشرکت‌های زیرمجموعۀ بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی، ضرورت دارد بازآرایی جدیدی در زنجیره‌ی ارزش این بنگاه‌ها صورت پذیرد.

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به همین منظور با رویکرد اجرای احکام مربوط به قانون برنامه‌ی هفتم و در تعامل با دولت محترم، نقشه‌ی راه اجرایی این اصلاحات، درحال بررسی و پیگیری است.