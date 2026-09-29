رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید و سلطه‌جویی و دفاع از امنیت، عزت و حقوق کشور تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف گفت: لازم می‌دانم از مواضع صریح و عزتمندانه‌ی جناب آقای دکتر پزشکیان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنم. او از جایگاه نماینده ملت مسلمان ایران، صدای تمدنی کهن و ملتی انقلابی و سربلند بود که در برابر تهدید و سلطه‌جویی سر فرود نمی‌آورد. ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق خود نیز تردید نخواهد کرد هیچ تهدیدی این ملت را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند و جنایتکاران جنگی و ترویج‌کنندگان ادبیات نسل‌کشی، فرجامی جز نابودی و رسوایی ابدی ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب، صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود، تصریح کرد: واقعیت میدانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول، ساختار بازدارندگی خود را پی‌ریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است. ملت ایران نشان داده که در بزنگاه‌ها پای امنیت ملی می‌ایستد.

قالیباف افزود: پیام رهبر فرزانه انقلاب همچنین یک خط عملیاتی روشن پیش روی ما مسئولان گذاشت، پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است؛ نمی‌شود در میدان موازنه قدرت بسازیم، اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم. ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولتمردان همه مکلفیم که این جهت‌گیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم تا انتظارات به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب برآورده شود.