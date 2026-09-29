روبیو: ایران «کره شمالی» خاورمیانه میشود!
به گزارش تابناک؛ «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا بامداد سهشنبه از تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هدف قرار دادن منافع این کشور در سراسر جهان شدیداً ابراز نگرانی کرد.
روبیو در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «ایران تهدید کرده است که به منافع ما در سراسر جهان حمله خواهد کرد و ما این تهدیدها را بسیار جدی میگیریم».
وی در اینباره توضیح داد: «اگر منافع آمریکا مورد حمله قرار گیرد، پیامدهایی خواهد داشت. آنچه آخر هفته در انگلیس اتفاق افتاد، یک تهدید بسیار جدی بود».
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این مقام آمریکایی با ادعای اینکه ایران به دنبال دستیابی به تعداد زیادی پهپاد، موشک و سلاحهای متعارف بود، اظهار داشت: «ایران میخواست از زرادخانه خود برای تهدید منطقه و نیروهای ما استفاده کند و سپس به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت کند».
روبیو در ادامه ادعاهای موهوم خود گفت: «ما در آستانه دیدن یک کره شمالی در خاورمیانه بودیم و رئیس جمهور [آمریکا دونالد] ترامپ از این امر جلوگیری کرد. مشکل، خود کشور ایران نیست، بلکه رژیم حاکم بر آن است».
وی با ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون باز است، مدعی شد: «جریان نفت از طریق آن به سطح قبل از درگیری نزدیک میشود. اگر ایران سلاح هستهای داشته باشد، میتواند تنگه هرمز را کنترل کرده و هزینههای ترانزیت را اعمال کند».
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: «اقتصاد ایران اکنون با وضعیت فاجعهباری روبهرو است و به سرعت در حال وخامت است. ایران از منابع مالی خود برای تأمین مالی تروریسم و توطئههای تروریستی در سراسر جهان استفاده میکند».
روبیو ادعاهای خود را اینگونه ادامه داد: «اگر ایران سلاح هستهای داشت که میتوانست با آن همسایگان خود و جهان را تهدید کند، هیچکس نمیتوانست کاری درمورد تنگه هرمز انجام دهد».
وی همچنین افزود: «افرادی مانند آنها هرگز نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند زیرا از آن برای باجگیری از جهان و کشتن مردم استفاده خواهند کرد. این یک ریسک غیرقابل قبول است».
منبع: فارس