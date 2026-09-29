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عراقچی: در انتظار پاسخ نهایی آمریکا هستیم

وزیر امور خارجه ایران گفت: قرار است پاسخ نهایی طرف آمریکایی توسط میانجی قطری به ما منتقل شود و این امیدواری وجود دارد که این کار تا فردا انجام شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۸۲
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی در پایان سفر خود به نیویورک پیش از عزیمت به تهران گفت: امروز آخرین روز حضور ما در نیویورک است. چند روز بسیار پرازدحامی داشتیم، از نظر میزان ملاقات‌هایی که انجام شد؛ ملاقات‌های بسیار متعددی به‌صورت دوجانبه و چندجانبه داشتیم.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور که در خدمت ایشان بودیم، برنامه فشرده‌ای داشتند و من نیز در کنار ایشان، قبل و بعد از ایشان، ملاقات‌های بسیار متعددی داشتم. با رسانه‌ها صحبت داشتیم، با اندیشکده‌ها و اصحاب اندیشکده‌ها صحبت‌های مفصلی داشتیم. با کشورهای مختلف دیدار داشتیم، با مقامات سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر نیز دیدارهایی داشتیم و در همه این‌ها چند هدف دنبال می‌شد.

عراقچی: ایران منزوی نیست

عراقچی گفت: اول اینکه صدای حقانیت و مظلومیت مردم ایران به گوش جهانیان برسد، از منافع مردم ایران دفاع شود و نشان داده شود که ایران همچنان قدرتمند و با اعتمادبه‌نفس در عرصه بین‌المللی حضور دارد. ما با کشورهای زیادی مواجه شدیم که علاقه‌مند بودند با ایران گفت‌وگو کنند و تعداد بسیار زیادی از ملاقات‌های ما به درخواست طرف مقابل صورت گرفت. در همین ملاقات‌ها مشهود بود که جمهوری اسلامی، برخلاف آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند نشان بدهند، اصلاً منزوی نیست؛ بلکه به‌شدت مورد احترام است.

وی ادامه داد: در ملاقات‌های متعدد گفته شد که هم مردم آن کشورها و هم مقامات آن کشورها واقعاً از کاری که ایران انجام داد و ایستادگی‌ای که در مقابل بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا انجام داد، تقدیر می‌کنند و این ایستادگی باعث غرور بسیاری از کشورهای مختلف و بسیاری از مردم شد. همین‌طور هدف دیگری که دنبال کردیم، که هدف بسیار مهمی است، این بود که مواضع کشور را در خصوص جنگ و خصوصاً تنگه هرمز، به‌طور خاص، به اطلاع جهانیان برسانیم.

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز

وزیر امور خارجه تصریح کرد: شروطی از سمت مقام معظم رهبری وجود دارد و این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود و مأموریت ما این بود که این شروط را هم به اطلاع طرف آمریکایی برسانیم و هم به اطلاع همه کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی، تا مطلع باشند که ایران در این خصوص طرح دارد. شروط ایران کاملاً عادلانه و منطقی است و اگر آمریکایی‌ها ادعا دارند که دنبال توافق هستند یا دنبال یک راه‌حل مسالمت‌آمیز هستند، ما این راه‌حل را معرفی کنیم.

پاسخ آمریکا از طریق قطر به تهران می‌رسد

عراقچی درباره طرح ایران برای طرف امریکایی گفت: طرح ما که به طرح 7 ماده‌ای معروف شد، از طریق واسطه قطری به آمریکایی‌ها منتقل شد. علی‌رغم حرف‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا زد، من گفتم منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق واسطه‌ها هستیم. امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت. با یکدیگر بحث‌هایی انجام دادیم و ایده‌هایی درباره اینکه چگونه می‌شود برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه می‌توان این شروط را محقق کرد. آن‌ها ایده‌هایی داشتند و ما درباره آن‌ها بحث کردیم. قرار است این موضوع را باز هم به طرف آمریکایی مطرح کنند و سپس پاسخ نهایی طرف آمریکایی از طریق واسطه قطری به ما منتقل شود. امیدوار هستند که این کار تا فردا انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: قطری‌ها، هر زمانی که پاسخی داشته باشند، خودشان می‌دانند که چگونه می‌توانند آن را به ما برسانند. این ارتباطات و پیام‌هایی که میان میانجیگران قطری و پاکستانی ردوبدل می‌شد، از قبل هم وجود داشته است. الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد، شکل جدی تری به خود گرفته است. اگر پاسخی باشد، قطری‌ها آن را خواهند رساند و براساس آن در تهران تصمیم گیری خواهد شد. ما شاهد هستیم از چند ساعت پیش تبلیغاتی در رسانه‌های مختلف شکل گرفته و ادعاهایی مطرح می‌کنند و مطالبی را به ایران منتسب می‌کنند. بنده با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده است. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخص است. در خصوص سایر مسائل نیز موضع ما مشخص است. در حال حاضر اصلاً بحثی وجود نداشته که‌ انعطافی وجود داشته باشد.

عراقچی تاکید کرد: بحث ما روشن است. در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است. باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک‌سری شروط است که به طرف مقابل اعلام کردیم. من خواهش می‌کنم به این گمانه‌زنی‌ها یا فضاسازی‌های عمدی که بعضی از رسانه‌ها انجام داده‌اند، توجه نشود.
منبع: ایسنا

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