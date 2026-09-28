عراقچی در نیویورک در حال مذاکره است
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی در دیدار با میانجیگران مذاکرات با آمریکا، آخرین دیدگاهها درباره شرایط موجود را مورد بررسی قرار میدهند.
سیدعباس عراقچی در ابتدای سفر خود به نیویورک از پیشنهاد ایران به طرف آمریکایی برای بازگشایی تنگه هرمز و شروط ایران برای این کار خبر داد.
بر اساس پیشنهاد ایران، تهران آماده است تنگه هرمز را به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ بازگشایی کند و در عوض، پولها و داراییهای ایران که بهطور غیرقانونی مسدود شدهاند، آزاد شوند.
شایان ذکر است این پیشنهاد با حضور میانجیگران که در نیویورک حضور داشتند به طرف آمریکایی ارائه شد. هر چند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این پیشنهاد را نپذیرفته است، اما به نظر میآید تبادل پیام و تلاشهای میانجیگران میان طرفین برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره و رفع محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز به جدیت ادامه دارد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به همراه هیات ایرانی صبح روز دوشنبه قرار است در دیدار با میانجیگران مذاکرات با آمریکا، آخرین پیشنهادها و دیدگاهها درباره شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند.
گفتنی است در این دیدار نمایندهای از سوی طرف آمریکایی حضور ندارد.
وزیر خارجه ایران پیش از این درباره دیدگاه طرف آمریکایی در مورد پیشنهاد ۷ مادهای ایران گفته بود: اولین واکنش را از رئیسجمهور آمریکا دیدیم، ولی هنوز از میانجیها چیزی به ما منتقل نشده است.
وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا گفت که «منتظریم نظرات قطعی توسط واسطهها به ما منتقل شود و بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. بههرحال، شروط ما مشخص است و هرگونه حرکت رو به جلو برای باز شدن تنگه هرمز منوط به محقق شدن این شروط است و از آنها هم کوتاه نخواهیم آمد.»
منبع: ایسنا