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میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد

میثم نیلی، مدیرمسئول رجانیوز و برادر داماد شهید رئیسی، پس از اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی، با انتشار مطلبی ضمن حمله به قوه قضاییه، عملکرد سران سه قوه و برخی نهادهای مسئول را به «کودتا» تشبیه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۷۸
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میثم نیلی

به گزارش تابناک، میثم نیلی پس از اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی، نماینده تهران و مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی، با انتشار مطلبی، انتقاداتی را متوجه قوه قضاییه و دیگر نهادهای مسئول کرد.

نیلی در این نوشته با اشاره به ماجرای کودتای ترکیه، مدعی شد که در ایران، به‌جای برخورد با آنچه او «کودتا» خوانده، برخی نهادهای سیاسی، قضایی و امنیتی درگیر برخورد با چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای شده‌اند.

او همچنین با اشاره به پرونده حمید رسایی، از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرد و نوشت که «قوه قضائیه و عدلیه» به‌جای مواجهه با آنچه وی تهدیدهای اصلی می‌داند، درگیر برخورد با عناصر جریان موسوم به «لایه دوم کودتا» شده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حمید رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم او اجرا شد. بر اساس توضیحات قوه قضاییه، پرونده رسایی از زمان ثبت تا صدور رأی قطعی ۸۳۳ روز و تا اجرای حکم ۹۵۱ روز در جریان بوده است. 

قوه قضاییه اعلام کرده است که اتهام رسایی مربوط به انتشار مطلبی در هفته‌نامه ۹ دی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» بوده و وی بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با عنوان «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین تأکید شده که این جرم در زمانی رخ داده که رسایی نماینده مجلس نبوده است. 

رسایی روز ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شد و همان روز برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شد.

میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد

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میثم نیلی حمید رسایی قوه قضاییه زندان کودتا انتقاد به قوه قضاییه سران سه قوه
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