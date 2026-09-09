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افشاگری از نقشه رسایی برای کودتا علیه پزشکیان

نماینده مردم تهران در یادداشتی نوشت: یک نماینده و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری «ش» در پی طراحی اقدامی علیه دولت پزشکیان بوده‌اند؛ اقدامی که او از آن با عنوان «کودتا علیه دولت مستقر» یاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۱۷
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2391 بازدید
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۸
مجتبی زارعی

به گزارش تابناک؛ مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشت: یک نماینده و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری «ش» در پی طراحی اقدامی علیه دولت پزشکیان بوده‌اند؛ اقدامی که او از آن با عنوان «کودتا علیه دولت مستقر» یاد کرده است.

او البته به پیوست توییت خود، نوشته‌ای از حمید رسایی را پیوست کرده که عضو ارشد حزب شریان است.

زارعی نوشته این طرح در جلسه اخیر مجلس با واکنش شدید نمایندگان مواجه شده و طراح آن نیز پس از طرح اطلاعاتی از سوی محمدباقر قالیباف، مورد اعتراض و «هو» شدن قرار گرفته است.

او بدون نام بردن صریح از فرد مورد نظر، نوشته این نماینده پیش‌تر نیز فراخوان‌های خیابانی علیه قوه مقننه داشته و در میانه جنگ، طرحی برخلاف تدابیر رهبری ارائه کرده است.

زارعی همچنین تهدید کرده در صورت ادامه «شانتاژ»، جزئیات بیشتری از جلسه و اطلاعات مطرح‌شده درباره این فرد و حزبش را منتشر خواهد کرد.

افشاگری از نقشه رسایی برای کودتا علیه پزشکیان

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مجتبی زارعی نماینده مجلس کودتا دولت پزشکیان حمید رسایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
10
53
پاسخ
رسایی نماینده ای که هیچ خدمتی به مردم و کشور نمیکنه فقط سعی میکنه با ایجاد حاشیه در خبرها باشه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
نماینده کیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
7
35
پاسخ
رسایی چکاره ی مملکت هست که نسخه میپیچه ؟؟؟ چرا با ایشان و تفکرات خطرناک امثال ایشان برخورد جدی نمیشه؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
3
17
پاسخ
امثال رسایی و همفکرهاش از همون اول کار فقط برای مملکت هزینه داشتن، ولی هیچوقت بهشون خطم نیفتاده. یه زمانی به شهید بهشتی و شهید چمران توهین میکردن و تهمت میزدن، یه زمانی سمت شهید لاریجانی مهر پرت کردن، بعدشم که این بندگان خدا شهید شدن حتی سر سوزنی از مواضعشون عقب نشینی نکردن. باید چیکار کنن که باهاشون برخورد شه؟
پاسخ ها
شربیانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
رسایی وامثال ایشان همیشه هزینه تراشیدند وچامعه اسلامی رو با اختلاف مواجه کردند این کودتا هم که درست باشه خیانت به اسلام وایرانه.
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
2
2
پاسخ
دقیقا باید حرف نمایندگان مردم شنیده بشه! شما نماینده چند درصد مردمی؟
جمشیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
6
پاسخ
رسایی فراموش کرده که تنها چهار در صد رای مردم تهران را اورده
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
مردم عزیز باید بگویم بخشی از مشکلات فعلی تقصیر افرادی است که با قهر کردن از صندوق های رای باعث ورود یک عده با تفکرات تند به داخل مجلس و دولت شدند و این افراد باعث وضع فعلی می باشند.
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