افشاگری از نقشه رسایی برای کودتا علیه پزشکیان

نماینده مردم تهران در یادداشتی نوشت: یک نماینده و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری «ش» در پی طراحی اقدامی علیه دولت پزشکیان بوده‌اند؛ اقدامی که او از آن با عنوان «کودتا علیه دولت مستقر» یاد کرده است.

به گزارش تابناک؛ مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشت: یک نماینده و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری «ش» در پی طراحی اقدامی علیه دولت پزشکیان بوده‌اند؛ اقدامی که او از آن با عنوان «کودتا علیه دولت مستقر» یاد کرده است.

او البته به پیوست توییت خود، نوشته‌ای از حمید رسایی را پیوست کرده که عضو ارشد حزب شریان است.

زارعی نوشته این طرح در جلسه اخیر مجلس با واکنش شدید نمایندگان مواجه شده و طراح آن نیز پس از طرح اطلاعاتی از سوی محمدباقر قالیباف، مورد اعتراض و «هو» شدن قرار گرفته است.

او بدون نام بردن صریح از فرد مورد نظر، نوشته این نماینده پیش‌تر نیز فراخوان‌های خیابانی علیه قوه مقننه داشته و در میانه جنگ، طرحی برخلاف تدابیر رهبری ارائه کرده است.

زارعی همچنین تهدید کرده در صورت ادامه «شانتاژ»، جزئیات بیشتری از جلسه و اطلاعات مطرح‌شده درباره این فرد و حزبش را منتشر خواهد کرد.