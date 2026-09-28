خطونشان انگلیس علیه ایران و تنگه هرمز
به گزارش تابناک؛ وزیر خارجه انگلیس با خطونشان کشیدن علیه ایران اعلام کرد لندن تا زمان بازگشایی تنگه هرمز، به منزوی کردن تهران ادامه خواهد داد.
«ادوارد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه برای خوشآمد دولت ترامپ تروریست، ادعاهایی را درباره برنامه هستهای ایران و تنگه هرمز مطرح کرد.
میلیبند طی سخنرانی در کنفرانس سالیانه حزب کارگر انگلیس مدعی شد: «ما در برابر ایران هستهای خواهیم ایستاد و تا زمانی که تنگه هرمز را بازگشایی نکند، به منزوی کردن آن ادامه خواهیم داد».
وی در ادامه با لحنی تند علیه روسیه نیز گفت: «ما همیشه، همیشه در مقابل تهدیدات روسیه، هر کجا که باشد، خواهیم ایستاد. ما در کنار مردم اوکراین هستیم تا زمانی که پیروز شوند».
این دیپلمات انگلیسی در بخش دیگری از صحبتهایش ادعا کرد: «میخواهم به میلیونها نفر در این کشور و در هر جای دیگری که از وضعیت اسفناک مردم فلسطین متأثر و خشمگین شدهاند، بگویم: ما صدای شما را میشنویم. حق با شما بود».
منبع: فارس