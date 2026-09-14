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ادعای جدید ترامپ: ایران می‌خواهد سریع به توافق برسد!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعا کرد ایران می‌خواهد سریع به توافق برسد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۲
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ترامپ

به گزارش تابناک، در حالی که ایران بارها اعلام کرده است خواهان مذاکره برای توافق با دولت آمریکا نیست. تراپ در گزافه گویی جدید خود مدعی شد: ایران می‌خواهد سریع به توافق برسد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه توهمات خود افزود: ما تصمیم خواهیم گرفت که آیا در مذاکرات شرکت کنیم یا خیر، و این گزینه‌ای است که ما برای آن آماده‌ایم.

 

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