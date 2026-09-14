دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعا کرد ایران می‌خواهد سریع به توافق برسد.

به گزارش تابناک، در حالی که ایران بارها اعلام کرده است خواهان مذاکره برای توافق با دولت آمریکا نیست. تراپ در گزافه گویی جدید خود مدعی شد: ایران می‌خواهد سریع به توافق برسد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه توهمات خود افزود: ما تصمیم خواهیم گرفت که آیا در مذاکرات شرکت کنیم یا خیر، و این گزینه‌ای است که ما برای آن آماده‌ایم.