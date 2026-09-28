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کد خبر:۱۳۹۶۳۰۸
کد خبر:۱۳۹۶۳۰۸
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نبض خبر

دفاع فرزند حسن نصرالله از ایرانی‌ها در مقابل اتهام جاسوسی!

دفاع جانانه سید جواد نصرالله، فرزند دبیرکل شهید حزب الله از ایران، هنگامی که مجری لبنانی پیوسته از احتمال جاسوسی ایرانیان سخن می‌گفت را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
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